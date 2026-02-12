ECOTIENDA EL ROBLE: EMPRENDIMIENTO LOCAL QUE NACIÓ EN PANDEMIA

En conversación con Buenos Días Región, Catherine Cofré contó cómo, en plena pandemia nació de manera casi espontánea Ecotienda El Roble, un emprendimiento inspirado en el amor por la naturaleza y en la idea de que sus pequeñas acciones puedan generar un impacto real. Hoy la tienda funciona en Armando Sanhueza 878, cerca de Buses Fernández, consolidándose como un espacio dedicado a productos sustentables.

La oferta está orientada principalmente al público femenino e incluye aromatizantes naturales, inciensos, que incluso elaboran ellas mismas, cepillos de dientes de bambú y artículos de higiene reutilizables como toallitas de tela. “Intentamos que todo esté pensado en el cuidado personal, pero también en el cuidado del planeta”, explicó Cofré, destacando que gran parte de los productos provienen de emprendedoras nacionales, muchas de ellas mujeres, generando una red de apoyo e impacto positivo.

La emprendedora reconoció que los inicios no fueron fáciles, debido a las responsabilidades administrativas y la gestión que implica formalizar un negocio. Sin embargo, con el paso del tiempo ha visto los frutos del trabajo y valora especialmente las redes que ha podido formar con otros emprendedores, incluyendo su participación en una agrupación de más de 20 integrantes que busca generar espacios para visibilizar sus productos.

El nombre de la tienda tiene un significado personal: fue inspirado en su abuelo, quien siempre decía “firme como un roble” y le inculcó el amor por la naturaleza. Aunque su fuerte inicial era el comercio digital, abrir una tienda física marcó un hito en su camino. “Es un viaje que no termina nunca”, señaló, dejando abierta la posibilidad de expandirse en el futuro y seguir creciendo de la mano de la sustentabilidad.







