12 de febrero de 2026

ECOTIENDA EL ROBLE: EMPRENDIMIENTO LOCAL QUE NACIÓ EN PANDEMIA

Buenos Días Región

Catherine Cofré, Dueña Ecotienda "El Roble"

En conversación con Buenos Días Región, Catherine Cofré contó cómo, en plena pandemia nació de manera casi espontánea Ecotienda El Roble, un emprendimiento inspirado en el amor por la naturaleza y en la idea de que sus pequeñas acciones puedan generar un impacto real. Hoy la tienda funciona en Armando Sanhueza 878, cerca de Buses Fernández, consolidándose como un espacio dedicado a productos sustentables.

La oferta está orientada principalmente al público femenino e incluye aromatizantes naturales, inciensos, que incluso elaboran ellas mismas, cepillos de dientes de bambú y artículos de higiene reutilizables como toallitas de tela. “Intentamos que todo esté pensado en el cuidado personal, pero también en el cuidado del planeta”, explicó Cofré, destacando que gran parte de los productos provienen de emprendedoras nacionales, muchas de ellas mujeres, generando una red de apoyo e impacto positivo.

La emprendedora reconoció que los inicios no fueron fáciles, debido a las responsabilidades administrativas y la gestión que implica formalizar un negocio. Sin embargo, con el paso del tiempo ha visto los frutos del trabajo y valora especialmente las redes que ha podido formar con otros emprendedores, incluyendo su participación en una agrupación de más de 20 integrantes que busca generar espacios para visibilizar sus productos.

El nombre de la tienda tiene un significado personal: fue inspirado en su abuelo, quien siempre decía “firme como un roble” y le inculcó el amor por la naturaleza. Aunque su fuerte inicial era el comercio digital, abrir una tienda física marcó un hito en su camino. “Es un viaje que no termina nunca”, señaló, dejando abierta la posibilidad de expandirse en el futuro y seguir creciendo de la mano de la sustentabilidad.


FERIA DE TURISMO (10)

FERIA "VIVE PUNTA ARENAS" IMPULSA TURISMO Y EMPRENDIMIENTO LOCAL

AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

CON SU HIJA EN BRAZOS: BORIC ENCABEZA FIRMA DE ACUERDO POR LITIO EN LA MONEDA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PORTADA_alta

DEL AUTOR SEBASTIANO MONETTA: LANZAN EN CHILE LIBRO SOBRE ECONOMÍA VERDE

José Luis Paredes, Consejero Regional de Magallanes

CONSEJERO REGIONAL SOBRE EL NULO AVANCE DEL SERVICIO DE SALUD EN PUERTO WILLIAMS: "NO HAN TENIDO VOLUNTAD"

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO NATALES PARTICIPÓ JUNTO A LA COMUNIDAD NATALINA EN LIMPIEZA DEL BORDE COSTERO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LOS HUMEDALES