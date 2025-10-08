Punta Arenas,
8 de octubre de 2025

CANDIDATA A DIPUTADA VERÓNICA AGUILAR MARTÍNEZ: “SALUD, EMPRENDIMIENTO Y CONECTIVIDAD SON HOY LA COLUMNA VERTEBRAL DE LAS NECESIDADES DE LOS MAGALLÁNICOS”

Buenos días región.

veronicaaguilarcandidata

En conversación con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por la Región de Magallanes, Verónica Aguilar Martínez, abordó los principales desafíos que, a su juicio, enfrenta el territorio austral, destacando tres ejes prioritarios: salud, emprendimiento y conectividad, además del tema de la seguridad.

“Salud, emprendimiento y conectividad, esos tres ejes son hoy día la columna vertebral de las necesidades de los magallánicos, sumado al tema de la seguridad”, afirmó Aguilar, subrayando que estos aspectos requieren una mirada estratégica y sostenida desde las políticas públicas.

En materia de conectividad comunicacional, la candidata sostuvo que “no es tan eficiente, hay instancias donde se pueden proponer trabajos colaborativos entre lo público y privado”, sugiriendo alternativas como la conexión vía Starlink o internet satelital para mejorar el acceso en zonas apartadas. “No solo hablamos de conectividad por hablarlo, tenemos que tener una conectividad eficiente, una conectividad digital nos permitirá no quedarnos sin señal como nos pasó en marzo, nos quedamos sin internet, sin nada”, añadió. Asimismo, destacó que la ruta Vicuña-Yendegaia “va a traer conectividades, desarrollo y oportunidades para la provincia Antártica y de Tierra del Fuego”.

Respecto al emprendimiento, Aguilar reiteró la necesidad de modernizar instrumentos locales. “Actualizar el Fondema, lo vengo hablando desde 2017, para poder precisamente establecer un 2% que vaya a cultura, deporte y proyectos sociales”, indicó. Además, llamó a “actualizar nuestras leyes de excepción” y “revisar las leyes municipales respecto de la entrega de patentes municipales”.

Sobre las dificultades que enfrentan los emprendedores, expresó que “el temor que tiene el emprendedor hoy en día es quebrar antes de partir, y ahí tenemos que trabajar”, enfatizando que “los trabajadores y trabajadoras necesitan poder emprender y trabajar con las reglas claras”.

Finalmente, en cuanto a las leyes de excepción y el comportamiento empresarial en la región, Aguilar aseguró que “no peligran, pero están pidiendo más fiscalización a gritos, eso es evidente”, señalando que fortalecer la supervisión y la transparencia será clave para resguardar los beneficios que estas normativas otorgan a Magallanes.


scoutmagallanes

GRUPOS DE GUÍAS Y SCOUTS DE MAGALLANES REAFIRMARON SUS VALORES EN EL ANIVERSARIO 114 DEL DISTRITO PUNTA ARENAS

INICIATIVA DE BENEFICIO TRIBUTARIO AL HIDRÓGENO VERDE PASA A SALA: 1% SE PAGARÍA AL COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

​El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que el proyecto fue mejorado, asegurando que "el pago anticipado del 1% de los impuestos se realice al momento de la inversión y no antes, evitando gravar proyectos que podrían no concretarse”.

gorechic

EQUIPO DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS DIO CUENTA DE CUATRO AÑOS DE TRABAJO: LABORATORIO DE MAREA ROJA, ESPECIES “CENTINELAS” DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MÁS

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA PREOCUPA AL SECTOR HOTELERO DE TORRES DEL PAINE

gasescuelaslep

CON NUEVA INSTALACIÓN DE GAS LA ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS DE PUERTO NATALES ES LA PRIMERA CON SELLO VERDE

drugmochila

AUTORIDADES DESCARTAN PRESENCIA DE SUSTANCIAS ILÍCITAS EN MOCHILA ENCONTRADA EN EL RECINTO DE LA SEREMI DE EDUCACIÓN

