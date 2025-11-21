21 de noviembre de 2025
FUNDACIÓN INTEGRA INVITA A FAMILIAS A VIVIR LA “EXPO INTEGRA 2025” ESTA TARDE EN PUNTA ARENAS
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, entregó detalles sobre las próximas actividades de la institución y los avances en materia de educación parvularia.
Carrasco informó a la comunidad sobre la realización de la “Expo Integra 2025”, una instancia abierta a las familias y que busca fomentar el juego, la participación y el acercamiento a los jardines infantiles de la Fundación. La actividad se desarrollará el viernes 21 de noviembre, entre las 14:30 y las 19:00 horas, en la Sala Zonaustral de la Zona Franca de Punta Arenas, ubicada frente a la pista de hielo. Durante la jornada, los equipos educativos presentarán experiencias pedagógicas, espacios interactivos y orientación para quienes deseen conocer la oferta de Integra.
En la entrevista también se abordaron los avances de la institución en la región y a nivel nacional, destacando los resultados de la Encuesta a Familias 2024, instrumento que recoge expectativas y percepciones de apoderados sobre la experiencia educativa. Según los datos entregados, el 97% de las familias recomienda los jardines infantiles de Fundación Integra, una cifra que refuerza la confianza y valoración hacia el trabajo pedagógico que se desarrolla en primera infancia. El director regional subrayó la importancia de este respaldo en la mejora continua de los procesos educativos y en la misión de ofrecer espacios seguros, afectivos y de calidad para niñas y niños.
Autoridades destacan trabajo coordinado en condiciones adversas y anuncian continuidad de investigaciones y medidas de seguridad
Autoridades destacan trabajo coordinado en condiciones adversas y anuncian continuidad de investigaciones y medidas de seguridad