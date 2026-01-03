Punta Arenas,
3 de enero de 2026

TRUMP ANUNCIA LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO Y SU ESPOSA TRAS "ATAQUE A GRAN ESCALA" EN VENEZUELA

Esta madrugada. ​

diseno-sin-titulo-99

El presidente Donald Trump anunció mediante una publicación en su plataforma Truth Social que Estados Unidos ejecutó una “operación militar de gran escala” en Venezuela. Afirmó que esta acción concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado por el aire fuera del país junto con su esposa”, escribió Trump.

En su declaración, el mandatario agregó que la operación se realizó con la colaboración de agencias estadounidenses. “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden de EE. UU.”, señaló en la misma publicación. Trump también prometió divulgar más información en breve, indicando que “se proporcionarán detalles próximamente”.


CIERRE TEMPORAL DEL SAPU 18 DE SEPTIEMBRE

​La decisión es de carácter transitorio y responde a la falta de recepción de fondos ministeriales.

​La decisión es de carácter transitorio y responde a la falta de recepción de fondos ministeriales.

Foto-1-Jose-Miguel

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE CORFO: “LA ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE ES MUY AMBICIOSA EN TÉRMINOS DE PRODUCCIÓN”

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

TRUMP ANUNCIA LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO Y SU ESPOSA TRAS "ATAQUE A GRAN ESCALA" EN VENEZUELA

pdtaanefmagallanes

PRESIDENTA DE ANEF MAGALLANES ANALIZA EL AÑO 2025 Y FIJA PRIORIDADES PARA 2026

ASMAR AVANZA EN EL MAGALLANES DE LA ARMADA DE CHILE Y FIRMA ALIANZAS PARA IMPULSAR CONSTRUCCIÓN NAVAL

