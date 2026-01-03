TRUMP ANUNCIA LA CAPTURA DE NICOLÁS MADURO Y SU ESPOSA TRAS "ATAQUE A GRAN ESCALA" EN VENEZUELA

El presidente Donald Trump anunció mediante una publicación en su plataforma Truth Social que Estados Unidos ejecutó una “operación militar de gran escala” en Venezuela. Afirmó que esta acción concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado por el aire fuera del país junto con su esposa”, escribió Trump.

En su declaración, el mandatario agregó que la operación se realizó con la colaboración de agencias estadounidenses. “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden de EE. UU.”, señaló en la misma publicación. Trump también prometió divulgar más información en breve, indicando que “se proporcionarán detalles próximamente”.

