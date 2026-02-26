Punta Arenas,
26 de febrero de 2026

FALLECE JUSTO VARGAS, HISTÓRICO DEL CLUB DEPORTIVO 18 DE SEPTIEMBRE

A los 83 años murió el fundador y expresidente del Club Deportivo 18 de Septiembre, dirigente clave en el fútbol y el boxeo local desde 1957.

Justo Vargas

La comunidad del Club 18 de septiembre está de luto; durante esta jornada se dio a conocer el fallecimiento a los 83 años de Don Justo Vargas, fundador y expresidente del Club Deportivo 18 de Septiembre.

En el año 1957, junto con los vecinos de la calle 3 y la calle 4, fundó el club, donde fue presidente por más de 30 años. Durante la década de los setenta realizó una gira visitando diferentes puntos del sur del país.

En este contexto siempre estuvo presente con su club, donde uno de sus aportes, además del futbol, fue el aporte realizado en la disciplina de boxeo en Punta Arenas, instancias donde organizaba eventos trayendo a boxeadores reconocidos de la época.

En su cuenta de Instagram, el club deportivo le dedicó unas palabras al expresidente del club: "Don Justo, como club le queremos dar las gracias porque muchas de nuestras anécdotas de vida fueron y serán por lo que usted hizo con su esposa, amigos y vecinos hace ya unos años. Fue una muy buena persona que dejó de legado, aparte de su gran y linda familia, un club en el que perdurarán sus valores de hacer las cosas por pasión al deporte y amor a la camiseta". 

https://www.instagram.com/p/DVOdBg_Duvd/?img_index=11&igsh=MXc2MmF4Y3dvcm0yaA%3D%3D


