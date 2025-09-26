ACTO ECUMÉNICO (26) Y CUECAZO (28) DARÁN VIDA AL ANIVERSARIO 69 DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE DURANTE ESTE FIN DE SEMANA

​Con espíritu de unión y alegría, el Barrio 18 de Septiembre celebrará su aniversario número 69 con dos actividades abiertas a toda la comunidad. El jueves 26 de septiembre, a las 20:00 horas, la Parroquia de Fátima acogerá un acto ecuménico para compartir un momento de reflexión espiritual.

​

El sábado 28, las calles se llenarán de música y baile con el “Cuecazo por la 18”, que se desarrollará desde las 15:00 horas en Martínez de Aldunate, frente a la Compañía de Bomberos. Una jornada marcada por la cueca, la tradición y la convivencia vecinal.



​



​



​

