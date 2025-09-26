26 de septiembre de 2025
ACTO ECUMÉNICO (26) Y CUECAZO (28) DARÁN VIDA AL ANIVERSARIO 69 DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE DURANTE ESTE FIN DE SEMANA
Habrá acto ecuménico y el tradicional “Cuecazo por la 18” para celebrar la identidad del tradicional barrio de Punta Arenas.
Con espíritu de unión y alegría, el Barrio 18 de Septiembre celebrará su aniversario número 69 con dos actividades abiertas a toda la comunidad. El jueves 26 de septiembre, a las 20:00 horas, la Parroquia de Fátima acogerá un acto ecuménico para compartir un momento de reflexión espiritual.
El sábado 28, las calles se llenarán de música y baile con el “Cuecazo por la 18”, que se desarrollará desde las 15:00 horas en Martínez de Aldunate, frente a la Compañía de Bomberos. Una jornada marcada por la cueca, la tradición y la convivencia vecinal.
PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.
