UTALCA ADJUDICA FONDO ESTRUCTURAL DE INVESTIGACIÓN PARA DESARROLLO DE CIENCIAS

La Universidad de Talca adjudicó en primer lugar el concurso denominado Programa de Financiamiento Estructural I+D+i Universitario Frontera (FIUF), destinado a apoyar a las universidades con 6 y 7 años de acreditación.

La institución adjudicó con esto, 10.400 millones de pesos, que serán entregados durante 10 años a través de este importante instrumento creado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

El programa asegura fondos estructurales para investigaciones relevantes a nivel regional y mundial, permitiendo la generación, mantención y gestión de las capacidades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). De esta forma se fortalece la contribución de la UTalca al desarrollo regional y nacional, fomentando el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el territorio desde una perspectiva integral de desarrollo económico y sociocultural.

“Recibimos con alegría estas múltiples adjudicaciones. Es una clara señal de que estamos haciendo las cosas bien. Es un hito relevante considerando que los concursos en ciencia, tecnología y conocimiento cada vez tienen más competencia. En el FIU Frontera hemos obtenido la primera posición a nivel nacional en la adjudicación, de un selecto grupo de cuatro adjudicatarios sobre 14 propuestas”, afirmó el rector de la UTalca, Carlos Torres Fuchslocher.

Esta es la segunda etapa del proyecto institucional, que en una fase inicial desarrolló un completo plan donde se definieron aquellos espacios en que la Universidad podía potenciar la investigación e innovación.

“Los problemas complejos, como los desafíos país, no se resuelven desde una sola disciplina ni solamente con el trabajo universitario. Por eso, el plan de investigación e innovación de frontera se construyó deliberadamente de manera transversal, invitando a participar a todas nuestras facultades y centros, e integrando la mirada de representantes del entorno productivo y social”, señaló el vicerrector académico y director del proyecto, Rodrigo Palomo Vélez.

A nivel nacional la adjudicación del Ministerio de Ciencia beneficiará a 4 universidades en la línea FIU Frontera (Universidades de 6 y 7 años de acreditación) y 7 instituciones de educación superior a través del FIU Territorio que beneficia a universidades de 4 o 5 años de acreditación.

Apoyo regional

Cabe recordar que, en una muestra de compromiso con el desarrollo científico y tecnológico del territorio, el Consejo Regional del Maule (CORE) aprobó en octubre pasado y por unanimidad el respaldo institucional y financiero a la UTalca en este proceso de postulación.

“La adjudicación de este importante financiamiento por parte de la Universidad de Talca es una muy buena noticia para la Región del Maule. Habla del nivel de excelencia que ha alcanzado una universidad pública y regional, con una fuerte vocación territorial y con capacidades consolidadas en investigación, desarrollo e innovación”, expresó el gobernador Pedro Álvarez Salamanca.

“Como Gobierno Regional hemos sido firmes en apoyar, con recursos y decisiones estratégicas el fortalecimiento de la ciencia, el conocimiento y la innovación, porque estamos convencidos de que invertir en I+D+i es invertir en desarrollo, en mejores oportunidades y en una mejor calidad de vida para las personas del Maule. Esta articulación entre el Estado, la academia y el territorio es clave para avanzar en un desarrollo económico y sociocultural más equilibrado y sostenible”, agregó.

El acuerdo considera un aporte para la UTalca de 3 mil 120 millones de pesos en un periodo de 10 años.

Fondecyt de Iniciación y Posdoctorados

Adicionalmente, se conocieron los proyectos adjudicados en los concursos Fondecyt de Iniciación, Fondecyt Postdoctorado 2026 y de los Centros de Investigación y Desarrollo de Excelencia de Interés Nacional 2025 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

En estas líneas la UTalca también alcanzó un importante resultado, adjudicando 11 proyectos del Fondecyt de Iniciación, 8 de Postdoctorado y 1 Centro de I+D de Excelencia, iniciativas que se desarrollan en diversas áreas del conocimiento.

“Es una señal del alto nivel de competitividad a nivel inicial, y, por lo tanto, también una buena perspectiva de futuro se trata de adjudicatarios con alto potencial de desarrollo en investigación”, valoró el rector de la casa de estudios.

Por su parte, Palomo Vélez manifestó que, “estos resultados, junto a nuevos esfuerzos institucionales, como el programa de atracción y consolidación de investigadores, evidencian que el trabajo bien hecho da frutos y que crecemos en complejidad del quehacer universitario”.

En específico, el Centro que adjudicado se denomina “Center for Advancing AgriFood System Transformation” y fue concursado en conjunto con la Universidad Andrés Bello. Tiene una duración de 5 años, con fondos asignados para la UTalca de más de 1.644 millones de pesos.

“La adjudicación de uno de estos centros de un total de 11 adjudicados, cumple uno de los anhelos institucionales de participación en proyectos de gran envergadura, que dotan de un financiamiento de largo plazo”, añadió la máxima autoridad universitaria.