Punta Arenas,
12 de diciembre de 2025

ENAP DESTACA AVANCES COMUNITARIOS, ENERGÉTICOS Y SOCIALES EN MAGALLANES DURANTE ESTE 2025

Buenos días región.

comunidadesenapmagallanes

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el jefe de Comunidades de ENAP Magallanes, Alfonso Pacheco, conversó sobre las diversas acciones que la empresa estatal ha impulsado recientemente en la región, destacando actividades patrimoniales, visitas académicas y el apoyo a iniciativas sociales para el próximo año.

Pacheco informó que familias magallánicas y turistas participaron ampliamente en la celebración de los 80 años del petróleo en Magallanes, instancia en la que cerca de 170 personas visitaron el edificio central de la estatal en Punta Arenas. La jornada permitió a la comunidad conocer parte del trabajo histórico de la empresa y recorrer espacios que habitualmente no están abiertos al público.

Asimismo, destacó el vínculo que ENAP mantiene con el mundo educativo, gracias a actividades que incluyeron la visita de estudiantes de Puerto Natales a los talleres de Maestranza en Laredo. Paralelamente, los participantes del Diplomado de Hidrógeno Verde de la Universidad de Magallanes recorrieron el parque eólico Vientos Patagónicos y la planta de hidrógeno verde que la estatal construye en Cabo Negro.

Otro punto central de la conversación fueron los Fondos Concursables ENAP Impulsa 2025, iniciativa que beneficiará a organizaciones sociales de toda la región. Pacheco detalló que “harán realidad 29 proyectos en Magallanes”, los cuales se ejecutarán en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Laguna Blanca.


senadorkusanovic

AFIRMAN QUE LA SALMONICULTURA DEBE CRECER HASTA EL 70% DE LA ECONOMÍA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
muralumag

JUZGADO DE GARANTÍA ACOGE A TRAMITACIÓN QUERELLA PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES POR DAÑO AL MURAL DE FRANCISCO BETANCOURT

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Anuncio voto asistido

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

pampa guanaco (2)

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO CUMPLE COMPROMISO DEL PRESIDENTE GABRIEL BORIC CON ESTUDIANTE DE PAMPA GUANACO

libroescelba

LIBRO DE LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTACA INICIATIVA DE LA ESCUELA ELBA OJEDA GÓMEZ

Futuros Docentes IA

CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINCIENCIA Y EL CRUCH BUSCA INCORPORAR EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA FORMACIÓN EN IA