9 de diciembre de 2025
JULIO CAÑAS Y JULIO ARGENTINO DÍAZ COMPARTIRÁN ESCENARIO EN UNA INÉDITA VELADA FOLK EN GYROS ESTE MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DESDE LAS 21HRS
El cantautor Julio Cañas visitó los estudios de Polar Comunicaciones para conversar e invitar a la comunidad a una nueva instancia musical que reunirá a dos referentes locales.
La presentación reunirá a Julio Cañas y Julio Argentino Díaz, quienes volverán a compartir escenario en un espectáculo pensado para el público amante del folk y la música de autor. El evento se realizará en Gyros este miércoles 10 de diciembre a partir de las 21hrs, y las entradas ya están disponibles a través de Toliv.
La ciudadanía está invitada a ser parte de esta propuesta artística que busca reforzar el trabajo colaborativo entre músicos locales y ofrecer un espacio cercano, íntimo y cargado de sonoridades folk para este miércoles en Punta Arenas.
