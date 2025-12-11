Punta Arenas,
11 de diciembre de 2025

MUNICIPALIDAD DESTACA AVANCES DEL PROGRAMA DE CACHUREOS

​Desde su creación en 2018, la campaña ha permitido retirar más de 32 mil toneladas de residuos voluminosos y reducir significativamente la aparición de microbasurales en la ciudad.

PC 3
Con una visita a la jornada de recolección de la Campaña de Cachureos en el sector de la Junta de Vecinos El Ovejero, la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato, a través de la empresa a cargo, desarrolló un nuevo operativo para retirar colchones, refrigeradores, televisores y otros elementos en desuso.

"Esto es justamente un tema práctico, cuando uno cambia un colchón, ¿dónde deja el colchón antiguo, o un televisor, o un refrigerador? Lo que pasaba en nuestra ciudad es que se inundaban los patios y, en otros casos, algunas personas contrataban un servicio para retirarlos, pero estos elementos terminaban en una calle, en una prolongación, en la playa o en Chabunco. Por eso, en 2018 comenzamos con este programa", destacó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

El jefe comunal señaló que actualmente se trabaja bajo un sistema de coordinación directa con las juntas de vecinos, prescindiendo de un calendario anual debido al menor volumen de residuos: "Lo que estamos pidiendo es que las juntas de vecinos, que son 75 en nuestra ciudad, se contacten con la municipalidad para programar los días. Hasta ahora, ya se han visitado 202.000 viviendas".

Por su parte, el director de Medioambiente, Aseo y Ornato, Christian Muñoz, informó que solo en 2025 se han realizado aproximadamente 65 operativos, acumulando desde el inicio del programa más de 32 mil toneladas de residuos retirados.

"Este programa ha sido exitoso gracias a la buena respuesta de la comunidad. Su objetivo es permitir que las personas puedan sacar aquellos elementos que no pueden depositar en cualquier lugar y así evitar microbasurales", comentó.

Sobre los pasos que deben seguir las juntas de vecinos para solicitar este servicio, el director precisó que las solicitudes deben realizarse vía correo electrónico a [email protected].

Finalmente, desde el municipio recalcaron que en estas instancias de recolección no se pueden dejar baterías, neumáticos, aceites domésticos o automotrices, escombros, restos de hormigón o cemento, ni otros residuos peligrosos.


AFINAN DETALLES PARA ENTREGA DE BIBLIOTECA DEL BARRIO 18

​El modelo de financiamiento fue 50-50: la red de organizaciones aportó M$152.550, mientras que el Gobierno Regional, a través de Cormag, complementó con M$150.000.

MUNICIPALIDAD DESTACA AVANCES DEL PROGRAMA DE CACHUREOS

EPAUSTRAL FORTALECE EL DIÁLOGO CIUDADANO CON CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARDONES

