Punta Arenas,
8 de diciembre de 2025

AUTORIDADES DIALOGAN CON LA COMUNIDAD DE PORVENIR SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS CHILE CUIDA

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, junto al Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos. ​

apoyos y cuidados 1 (1)

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, junto al Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Miguel Campos, encabezaron en Porvenir un encuentro ciudadano para informar y dialogar sobre los avances del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, iniciativa que fue recientemente aprobada por la Sala del Senado y enviada a su tercer y último trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Durante la actividad, el Seremi Danilo Mimica destacó que uno de los primeros avances impulsados por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric fue incorporar en el Registro Social de Hogares un complemento específico para personas cuidadoras, permitiendo identificarlas y facilitar su acceso a la red de apoyos: “Actualmente, 1.797 personas cuidadoras en la región están accediendo a la red Chile Cuida, que integra programas, apoyos y beneficios, dentro de los cuales se encuentra la atención preferente y de calidad. Esperamos que este proyecto de ley se convierta en una política pública permanente, que asegure que nunca más cuidar sea sinónimo de soledad y postergación”, señaló Mimica.

El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados sigue creciendo junto a las personas cuidadoras que ya son más de 233 mil identificadas por el Registro Social de Hogares, la puerta de entrada a los programas, servicios y apoyos de Chile Cuida. En la región de Magallanes, hoy existen 1.797 personas inscritas como cuidadoras en el Registro Social de Hogares, de las cuales el 82,1% corresponden a mujeres.

El delegado, José Miguel Campos Prieto resaltó la importancia del reconocimiento al rol de estas personas que realizan labores de cuidados y del aporte que realizan diariamente en sus familias y comunidades: “Este es un programa iniciado por el Gobierno del Presidente Boric para visibilizar la brecha que existe respecto del trabajo de las y los cuidadores en nuestro país. Es una labor que históricamente no ha sido remunerada ni reconocida, pese a que todas las familias tienen cuidadores y cuidadoras que realizan una labor fundamental. Todos merecen apoyo y una compensación justa”, afirmó.

El proyecto continuará ahora su discusión en la Cámara Baja, donde podrá convertirse en ley, consolidando así un sistema que reconoce el derecho al cuidado y al autocuidado para todas las personas en Chile.

Para ser reconocida como persona cuidadora y obtener la credencial, se debe ingresar al Registro Social de Hogares, a través de su modalidad online en https://www.registrosocial.gob.cl/, o de manera presencial en las oficinas de las Direcciones de Desarrollo Comunitario (DIDECOS) de cada municipio.


AUTORIDADES REALIZAN INSPECCIÓN A ÚNICO LOCAL DE VOTACIÓN EN CABO DE HORNOS

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

DAN INICIO A CLÍNICA DE MÚSICA URBANA DIRIGIDA A JÓVENES DE PUERTO WILLIAMS

Seremi de agricultura Irene Ramirez

PATAGONIA RURAL ANALIZA EL PRESENTE GANADERO Y LAS NUEVAS OPORTUNIDADES INTERNACIONALES PARA MAGALLANES