4 de noviembre de 2025

74% DE AVANCE DE OBRAS: FAMILIAS Y AUTORIDADES VISITARON VIVIENDA PILOTO DE PROYECTO “ALTOS DE CABO DE HORNOS”

​Una tarde matizada con nieve y claros de sol recibió este lunes a las 45 familias que visitaron su vivienda piloto en el proyecto “Altos de Cabo de Hornos”. Los subsidios habitacionales del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda fueron entregados por el Ministro Carlos Montes Cisternas en diciembre de 2023.

visita piloto altos 2

La anhelada visita a la vivienda piloto tuvo lugar este lunes para las 45 familias beneficiarias del proyecto habitacional sin deuda “Altos de Cabo de Hornos” en la comuna de igual nombre y que ya alcanza un 74% de ejecución.

La actividad forma parte del Plan de Habilitación Social llevado adelante por la Entidad Patrocinante Salfa Austral y contó con la participación de la Delegada Presidencial Provincial, Constanza Calisto Gallardo; el Seremi Minvu, Marco Uribe Saldivia; el Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo; y el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón.

Durante la jornada el Seremi Marco Uribe Saldivia señaló “La construcción de este segundo conjunto habitacional en Cabo de Hornos es un hito importante dentro del Plan de Emergencia Habitacional y es una alegría poder acompañar a las familias en la visita a la casa piloto para que se hagan una idea de la vivienda que van a recibir en un par de meses más en la ciudad más austral del mundo. Estamos muy expectantes junto con las familias de poder hacer entrega prontamente de estas hermosas viviendas”.

Actualmente las faenas se concentran en terminaciones de viviendas, instalación de rejas y panderetas y obras del sistema de aguas lluvias, alcantarillado y pavimentación de calzadas.

El Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo informó “El proyecto “Altos de Cabo de Hornos”, significa una inversión conjunta de más de 7 mil millones de pesos del Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Son casas que cumplen con el estándar del Plan de Emergencia Habitacional, en general de 65 mt2, salvo las viviendas que son de movilidad reducida y para personas con discapacidad, que son de más de 70 mt2, todas con aislación térmica adecuada a las condiciones climáticas”

Las viviendas cuentan con dos dormitorios, estar comedor, baño y cocina. Poseen ventanas termopanel, piso cerámico en baño y cocina. Están equipadas con artefactos sanitarios y una estufa de combustión lenta.

La Delegada Presidencial Provincial Constanza Calisto Gallardo expresó “Seguimos avanzando a través del Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en la comuna de Cabo de Hornos. Recordemos que hace cerca de 10 años que no se entregaban viviendas en Puerto Williams. Con la entrega de 23 viviendas a fines de mayo y la construcción de 45 más en este proyecto, se avanza en concretar 68 viviendas que van a hacer realidad los sueños de familias acá en la Provincia Antártica Chilena”.

El conjunto habitacional “Altos de Cabo de Hornos” es parte de las 2.268 viviendas en ejecución en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, las que se suman a 3.413 unidades entregadas en el periodo. Próximamente se espera el inicio de 332 viviendas, completando más de 6 mil soluciones habitacionales gestionadas durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font.

Impresiones de futuros propietarios

La presidenta de la agrupación de vivienda, Lissette Barrientos Vidal manifestó  al término de la visita “Las viviendas son hermosas, es una muy linda obra, los espacios son muy amplios, la cocina nos sorprendió ya que igual tiene un buen tamaño, el baño está bien distribuido. Cuando entramos a la casa no se sentía el frío de afuera, así que eso habla que está muy térmica, es muy muy cerradita, muy forradita”.

Román Becerra Huenchul residente hace aproximadamente 8 años en Puerto Williams aproximadamente indicó “Voy a traer a mis hijos a vivir conmigo, así que me hace súper bien esto y emociona realmente haber tenido esta casa. La vivienda es súper grande, súper calentita adentro, no habiendo fuego, aún se siente calentito, viene con un gran patio, así que muy agradecido”.

Equidad territorial

Durante la visita el Seremi Marco Uribe Saldivia destacó que el conjunto habitacional “Soberanía en el Fin del Mundo”, entregado a mediados de este año en la comuna, junto al proyecto “Villa Esperanza” inaugurado en enero de este año en Torres del Paine, son dos de los cinco proyectos a nivel nacional incluidos en un documental del Minvu realizado en el contexto de la conmemoración de su sexagésimo aniversario.

Las últimas viviendas sin deuda que se habían construido en la comuna de Cabo de Hornos hasta antes del Plan de Emergencia Habitacional, fueron “Villa El Bosque”, de 41 viviendas, inaugurada en mayo de 2016, y un conjunto de 15 viviendas fiscales destinadas al personal del Hospital Cristina Calderón, entregadas en noviembre del mismo año.


IMPORTANTE AVANCE DE NUEVA RED DE RECOLECCIÓN SANITARIA EN SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

"SIEMPRE LISTOS" EN NATALES: VECINOS DE LA COMUNA RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA

AGENCIA CREATIVA GESTOO RECIBIÓ SU SELLO 40 HORAS

CHILE PREPARA LA REAPERTURA DE LA BASE ANTÁRTICA MÁS AUSTRAL Y QUE SU UBICA DENTRO DEL CÍRCULO POLAR

​TALENTOS URBANOS EMERGENTES Y STO LLEVAN MÚSICA Y ALEGRÍA A LA JUNTA DE VECINOS N°22 EN UN EVENTO COMUNITARIO DE HALLOWEEN

