MOP INICIA OBRAS DE REPOSICIÓN DEL PUENTE RUBENS EN PUERTO NATALES

​Ayer en la mañana (6 de octubre), con la presencia del Delegado Presidencial Provincial Guillermo Ruiz, Seremi de Obras Públicas José Luis Hernández, y el Director Regional (s) de Vialidad Sebastián Schadenberg, se realizó una ceremonia de primera piedra para dar inicio a las obras de reposición del Puente Rubens en Puerto Natales.



La intervención de trabajos a realizar en el Puente Rubens, en la Provincia de Última Esperanza, es una iniciativa que ejecuta la Dirección de Vialidad y que busca mejorar las condiciones de seguridad del tránsito para los usuarios, proyectándose la construcción de un puente nuevo en la Ruta 9 Norte en el km. 175.



El Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, destacó que “con la ejecución de estas obras se proyecta la construcción de un puente de 105 metros de longitud, con carpeta de pavimento de hormigón, obras de saneamiento, drenaje y seguridad vial, contemplándose la intervención de mejorar la geometría del puente existente para entregar una mayor seguridad a los usuarios de la Ruta 9”.



El Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz, por su parte, destacó que “estamos iniciando una obra muy esperada por la comunidad, que mejorará la seguridad en el tránsito y la conectividad, prioridades del Gobierno del Presidente Gabriel Boric”.



Informaron las autoridades en terreno, que el plazo de ejecución de las obras es de 870 días, estimándose la conclusión de la iniciativa para septiembre del año 2027.



En las obras, en las cuales se invierten $24.423.491.419 de financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas, ya se encuentran instaladas las instalaciones de faenas de la empresa y asesoría a la inspección fiscal, trabajándose en la confección de enfierradura para los pilotes que formarán parte de la fundación del nuevo puente.



