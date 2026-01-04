MOP INVITA A PARTICIPAR EN LA CONSULTA PÚBLICA DEL NUEVO REGLAMENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

La Dirección General de Aguas del MOP inició el proceso de consulta pública para actualizar el reglamento sobre normas de exploración y explotación de aguas subterráneas de acuerdo a las nuevas disposiciones que estableció la modificación al Código de Aguas de abril de 2022.

El Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, dijo que la consulta digital estará disponible hasta el 16 de enero en el sitio web de la DGA, donde las personas podrán revisar el contenido dispuesto en dos capítulos con cada uno de sus artículos y emitir sus observaciones y aportes.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas (s), Danilo Núñez, manifestó que “las aguas subterráneas son invisibles, pero son una importante fuente de abastecimiento para el consumo humano, por lo que es interés del gobierno del Presidente Boric tomar los resguardos necesarios para asegurar su sustentabilidad en el tiempo y la actualización del reglamento viene a ser una iniciativa necesaria para avanzar en seguridad hídrica”.

El director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, indicó que “la reforma al Código de Aguas otorgó relevancia a las aguas subterráneas y dado que hoy contamos con 144 zonas de prohibición y 120 áreas de restricción, precisamente para proteger las fuentes de aguas subterráneas porque registran un descenso, resulta urgente actualizar el reglamento que se originó hace 11 años y que tuvo un ajuste menor en enero de 2022”.

Agregó que “el cambio climático se ha manifestado con escasas precipitaciones afectando la recarga de los acuíferos o con eventos extremos que muchas veces favorecen la erosión de los terrenos más que la infiltración de agua, y al mismo tiempo, la demanda de agua por el crecimiento demográfico y productivo no se detiene. Esto nos obliga a adecuar el reglamento a la realidad que hoy tenemos en el país, una sequía estructural y expansión demográfica y productiva”.

El primer reglamento fue publicado en marzo de 2014 y esta nueva versión recoge cambios procedimentales y en la forma de explotación de los acuíferos, mejora e incorpora algunos instrumentos para hacer más flexible el ejercicio del derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas mirando la protección de las fuentes.

Asimismo, el documento optimiza el mecanismo de recarga artificial de acuíferos en función de las nuevas disposiciones. Por ejemplo, establece los fines para utilizar este mecanismo, como: resguardar la preservación ecosistémica, incluyendo la mejora o mantención de la sustentabilidad del acuífero; evitar la intrusión salina, aprovechar la capacidad depuradora del subsuelo, infiltrar agua desalinizada o residuos líquidos regulados para la normativa ambiental, y aprovechar la capacidad de almacenamiento y conducción de los acuíferos para posteriormente posibilitar la reutilización de estas aguas. Y, además, especifica los casos que se exceptuarán del permiso de recarga.

Una vez finalizada la consulta pública, la DGA revisará las observaciones y definirá cuáles podrían ser un aporte para su incorporación en el reglamento final que ser ingresado para su revisión en Contraloría.

