DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ANTE INCENDIO EN VERTEDERO MUNICIPAL

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza informa a la comunidad sobre la situación actual del incendio que afecta al vertedero municipal de Puerto Natales, el cual se mantiene activo desde hace dos días y continúa siendo monitoreado de manera permanente por las autoridades y los organismos técnicos competentes.

Durante esta jornada, el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, concurrió nuevamente al lugar acompañado por la encargada de la Oficina Provincial de SENAPRED Última Esperanza, Maura Saavedra, con el objetivo de constatar en terreno la evolución del incendio, coordinar acciones y reforzar el apoyo institucional.

Al respecto, el delegado señaló que “estamos nuevamente aquí, por tercera vez en estos dos días que lleva este incendio, preocupados por lo que está ocurriendo. Si bien ayer (martes) en la tarde habíamos observado una leve mejoría, hoy la situación se presenta nuevamente compleja, no obstante que se está trabajando con distintos medios y estrategias”.

En esa línea, la autoridad destacó el trabajo conjunto que se ha desarrollado desde el primer momento, subrayando el apoyo de la empresa IMPEG, contratada por el Gobierno a través del Ministerio del Interior, la cual, aun cuando el área afectada no corresponde estrictamente al sector de intervención contemplado en su contrato, ha prestado un apoyo clave en el combate del incendio. “Han dispuesto materiales, insumos, agua, espuma y retardantes, cumpliendo además con las garantías del contrato que consideran su permanencia en el área”, indicó el delegado, valorando también el trabajo del personal municipal y del Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales.

El delegado Ruiz Santana recalcó que la preocupación del Gobierno ha estado presente desde el primer momento, recordando los importantes recursos públicos que se han destinado para enfrentar esta emergencia. “El último aporte del Ministerio del Interior alcanza los 672 millones de pesos, que sumados a los cerca de 500 millones dispuestos con ocasión del incendio anterior, superan los mil millones de pesos invertidos por el Gobierno en el combate de estos siniestros, además de los recursos canalizados a través de SUBDERE para proyectos complementarios, como la instalación de chimeneas y mejoras en el funcionamiento del vertedero”, enfatizó.

Asimismo, informó que, a solicitud de la alcaldesa, se están realizando gestiones para disponer de maquinaria pesada, inexistente actualmente en la comuna, evaluando alternativas tanto con el Ejército —que ya prestó apoyo durante 2024— como con el Ministerio de Obras Públicas, considerando que se trata de una situación excepcional, dada la complejidad del incendio y el riesgo de propagación.

Por su parte, la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bahamonde, manifestó su preocupación por el escenario observado en el vertedero, calificándolo como “impresionante y crítico”. Si bien reconoció que los vertederos presentan condiciones que favorecen la ocurrencia recurrente de incendios, aclaró que en este caso se han observado elementos que no estarían directamente relacionados con la disposición de residuos. En ese contexto, informó que el municipio interpuso una denuncia formal, lo que permitirá la intervención de personal especializado de LABOCAR, con el fin de investigar el origen del siniestro.

La jefa comunal destacó además el trabajo coordinado con la Delegación Presidencial Provincial y con la empresa a cargo de la operación del vertedero, señalando que el humo visible en distintos sectores de la ciudad corresponde, en gran parte, a la aplicación de retardantes y material de cobertura. Añadió que se mantiene una evaluación permanente respecto del ingreso controlado de residuos domiciliarios, en sectores aislados del foco principal, con el objetivo de no interrumpir completamente el servicio de retiro domiciliario mientras continúan las labores de extinción.

Desde la empresa IMPEG, el jefe de operaciones, Sebastián González, indicó que el incendio presenta características absolutamente anómalas. “Nos encontramos con una situación que no estaba contemplada. Existen serios indicios de una posible intencionalidad, lo que deberá ser corroborado por la investigación policial”, explicó, detallando que los focos se iniciaron de manera simultánea en una franja de aproximadamente 240 metros, en un sector donde previamente no se habían detectado temperaturas elevadas, ni siquiera mediante sobrevuelos con drones con cámara térmica realizados por CONAF.

Desde la empresa INPEG, el jefe de operaciones, Sebastián González, explicó que el incendio originalmente contemplado en el contrato fue extinguido el pasado 18 de diciembre, encontrándose actualmente a la espera de la certificación por parte de Bomberos de Punta Arenas y CONAF. Aclaró que el nuevo foco se originó en un sector distinto, donde no existían temperaturas ni focos activos, situación que calificó como anómala. No obstante, recalcó que la empresa mantiene un compromiso operativo más allá de lo contractual, desplegando todos sus recursos humanos, técnicos y materiales para apoyar la extinción de la emergencia.

Respecto al trabajo en terreno, González detalló que las labores se concentran en el sector B del vertedero, donde se está utilizando maquinaria pesada para el retiro y cobertura de material, aplicando previamente agua y espuma para enfriar los focos. Señaló que se trata de un proceso lento y metódico, que ha permitido avanzar progresivamente en el control del incendio, con el objetivo de generar un cortafuegos y contener completamente la emergencia, mientras se continúa a la espera de los resultados de la investigación sobre su origen.

Finalmente, el mayor de Carabineros, Exequiel Rubio, confirmó que durante la mañana se recepcionó la denuncia presentada por el municipio, antecedentes que fueron remitidos al Ministerio Público, el cual dispuso la concurrencia de personal especializado de LABOCAR y de la SIP, quienes realizarán las diligencias investigativas correspondientes. “Lo relevante en este momento es que el incendio se encuentra contenido. Carabineros mantiene presencia policial en el lugar para resguardar el sitio del suceso, brindar seguridad al personal que trabaja en la emergencia y proteger a la ciudadanía”, puntualizó.

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza reafirma su compromiso con la comunidad, manteniendo una coordinación permanente con el municipio, los servicios públicos, las policías y los equipos de emergencia, con el objetivo prioritario de controlar completamente el incendio, resguardar la seguridad de las personas y esclarecer las causas que dieron origen a este siniestro.

