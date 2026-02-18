Punta Arenas,
18 de febrero de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIA ACTUALIZACIÓN DEL PLADECO 2026-2030 Y HABILITA ENCUESTA CIUDADANA ONLINE

​La encuesta, dirigida a mayores de 18 años, busca recoger la visión y prioridades de la comunidad. Estará disponible hasta el 6 de marzo.

Desde este martes, la Municipalidad de Punta Arenas comenzó el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), instrumento de planificación estratégica obligatorio que guía la gestión municipal y se renueva cada cuatro años, integrando la visión de la comunidad y del municipio.

Como parte de este proceso, se habilitó una encuesta online disponible en el sitio web municipal, www.puntaarenas.cl, hasta el 6 de marzo. El sondeo consta de 12 preguntas y está dirigido a personas mayores de 18 años, abordando temáticas como datos generales de la población; percepción sobre los servicios municipales; seguridad y emergencias; equipamiento urbano prioritario; y la imagen objetivo de la comuna para los próximos cuatro años.

El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, destacó la importancia de la participación ciudadana en esta etapa. "Nosotros tenemos, como municipalidad, cada ciertos años, un plan de desarrollo comunal, que es una mirada que damos como municipalidad, pero en la que es fundamental la opinión de nuestros vecinos. Los invitamos a colaborar, sobre todo a pensar en nuestra ciudad y nuestra comuna, acompañándonos en este proceso", señaló.

La autoridad comunal recalcó que "son solo dos minutos, pero es fundamental contar con su opinión para poder proyectar este plan durante los próximos años", dijo Radonich.
Por su parte, la asesora urbana del municipio, Ángela Salazar, explicó que el cuestionario consulta cómo la ciudadanía evalúa distintos aspectos de la ciudad y los servicios municipales, como el alumbrado público, las áreas verdes, las veredas, la señalética, la atención al público, los centros de salud y la seguridad pública, entre otros. "La comunidad construye el PLADECO junto con el municipio y define los proyectos que necesita", afirmó.

El PLADECO ordena y proyecta las acciones municipales en ámbitos clave como salud, seguridad, cultura, turismo y economía, basándose en la participación ciudadana y la posterior aprobación del concejo municipal. Se trata de una hoja de ruta que transforma la voz de los vecinos en acciones concretas y sostenibles, permitiendo construir una imagen objetivo consensuada sobre el futuro de la comuna.


MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A RETIRAR ENTRADAS PARA UN NUEVO BINGO DEL ADULTO MAYOR

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIA ACTUALIZACIÓN DEL PLADECO 2026-2030 Y HABILITA ENCUESTA CIUDADANA ONLINE

​La encuesta, dirigida a mayores de 18 años, busca recoger la visión y prioridades de la comunidad. Estará disponible hasta el 6 de marzo.

​La encuesta, dirigida a mayores de 18 años, busca recoger la visión y prioridades de la comunidad. Estará disponible hasta el 6 de marzo.

Carabineros de Chile DETIENE EN PORVENIR A PRÓFUGO CON AMPLIO PRONTUARIO EN TIERRA DEL FUEGO

CARABINEROS DETIENE EN PORVENIR A PRÓFUGO CON AMPLIO PRONTUARIO EN TIERRA DEL FUEGO

