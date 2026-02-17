Punta Arenas,
17 de febrero de 2026

DECLARACIÓN PÚBLICA | MAGALLANES NO SE CAE A PEDAZOS: DATOS, INVERSIÓN Y CRECIMIENTO DESMIENTEN LA NARRATIVA DE EMERGENCIA TOTAL

Por: Dirección Regional Partido Socialista de Magallanes y de la Antártica Chilena

​La Dirección Regional del Partido Socialista de Magallanes rechaza categóricamente la tesis alarmista que pretende instalar el Partido Republicano y la idea de que Chile y nuestra región estarían viviendo una “emergencia total” o que el país “se cae a pedazos”.
En Magallanes, los datos son claros, las obras son visibles y la inversión es histórica. La
realidad desmiente el discurso del colapso.

1. Magallanes lidera crecimiento económico en Chile. 

Nuestra región creció 5,6% en 2024, siendo una de las más dinámicas del país. El empleo pasó de 91.293 personas en 2022 a más de 98.000, mostrando recuperación sostenida. Entre 2022 y 2025 se han ejecutado más de $564 mil millones en inversión del Ministerio de Obras Públicas. 

Estos no son datos de una región que se “cae a pedazos”.

2. Inversión histórica en infraestructura y conectividad Magallanes vive el mayor ciclo de inversión pública en décadas: ampliaciones aeroportuarias en Punta Arenas, Puerto Williams y Natales, la ruta Vicuña–Yendegaia como obra estratégica de soberanía, el muelle multipropósito y una cartera del Plan de Zonas Extremas II proyectada en $1,6 billones. 

Estas cifras no son relato: son obras en ejecución y desarrollo concreto en las cuatro provincias.​

3. Primera región en cumplir el Plan de Emergencia Habitacional Magallanes es la primera región del país en cumplir y superar su meta habitacional, con más de 3.100 viviendas entregadas y una proyección de 4.000 al 2026. Las soluciones habitacionales llegan también a comunas aisladas como Puerto Williams, Pampa Guanaco y Cerro Castillo.
Hablar de emergencia total mientras se construyen viviendas dignas en todo el territorio es desconocer la realidad y no empatizar con la alegría de quienes lograron acceder a estos subsidios.

4. Seguridad con inversión concreta.
Se avanza en infraestructura policial como la nueva Comisaría de Punta Arenas, programas preventivos, recambio total de luminarias LED en Punta Arenas y Porvenir, fortalecimiento de equipos especializados y nuevas herramientas institucionales a nivel nacional.

La seguridad es un desafío complejo, lejos de estar solucionado, pero se fortalece con
inversión y gestión, no con slogans ni exageraciones.


5. Estado presente en salud y protección social
Más de 14 mil personas en la región acceden a Copago Cero. Se construyó el nuevo
CESFAM 18 de Septiembre en Punta Arenas. Se amplió la red de cuidados y más de 18
mil personas reciben la Pensión Garantizada Universal.

Un país en emergencia total no amplía derechos sociales ni fortalece su red pública.


La narrativa de “emergencia total” busca generar temor y desconocer avances reales. Los
desafíos existen, pero Magallanes demuestra que cuando el Estado está presente, el
desarrollo es posible. La realidad regional muestra crecimiento, inversión histórica,
fortalecimiento institucional y desarrollo territorial.


Dirección Regional
Partido Socialista de Magallanes y de la Antártica Chilena
Febrero 2026

SEREMI DE EDUCACIÓN DESTACA AVANCES EN GESTIÓN Y CONFIRMA INICIO DEL AÑO ESCOLAR EL 4 DE MARZO EN MAGALLANES

