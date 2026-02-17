DECLARACIÓN PÚBLICA | MAGALLANES NO SE CAE A PEDAZOS: DATOS, INVERSIÓN Y CRECIMIENTO DESMIENTEN LA NARRATIVA DE EMERGENCIA TOTAL

​La Dirección Regional del Partido Socialista de Magallanes rechaza categóricamente la tesis alarmista que pretende instalar el Partido Republicano y la idea de que Chile y nuestra región estarían viviendo una “emergencia total” o que el país “se cae a pedazos”.

En Magallanes, los datos son claros, las obras son visibles y la inversión es histórica. La

realidad desmiente el discurso del colapso.



1. Magallanes lidera crecimiento económico en Chile.

Nuestra región creció 5,6% en 2024, siendo una de las más dinámicas del país. El empleo pasó de 91.293 personas en 2022 a más de 98.000, mostrando recuperación sostenida. Entre 2022 y 2025 se han ejecutado más de $564 mil millones en inversión del Ministerio de Obras Públicas.

Estos no son datos de una región que se “cae a pedazos”.

2. Inversión histórica en infraestructura y conectividad Magallanes vive el mayor ciclo de inversión pública en décadas: ampliaciones aeroportuarias en Punta Arenas, Puerto Williams y Natales, la ruta Vicuña–Yendegaia como obra estratégica de soberanía, el muelle multipropósito y una cartera del Plan de Zonas Extremas II proyectada en $1,6 billones.

Estas cifras no son relato: son obras en ejecución y desarrollo concreto en las cuatro provincias.​

3. Primera región en cumplir el Plan de Emergencia Habitacional Magallanes es la primera región del país en cumplir y superar su meta habitacional, con más de 3.100 viviendas entregadas y una proyección de 4.000 al 2026. Las soluciones habitacionales llegan también a comunas aisladas como Puerto Williams, Pampa Guanaco y Cerro Castillo.

Hablar de emergencia total mientras se construyen viviendas dignas en todo el territorio es desconocer la realidad y no empatizar con la alegría de quienes lograron acceder a estos subsidios.

​

4. Seguridad con inversión concreta.

Se avanza en infraestructura policial como la nueva Comisaría de Punta Arenas, programas preventivos, recambio total de luminarias LED en Punta Arenas y Porvenir, fortalecimiento de equipos especializados y nuevas herramientas institucionales a nivel nacional.

La seguridad es un desafío complejo, lejos de estar solucionado, pero se fortalece con

inversión y gestión, no con slogans ni exageraciones.

​

5. Estado presente en salud y protección social

Más de 14 mil personas en la región acceden a Copago Cero. Se construyó el nuevo

CESFAM 18 de Septiembre en Punta Arenas. Se amplió la red de cuidados y más de 18

mil personas reciben la Pensión Garantizada Universal.

​

Un país en emergencia total no amplía derechos sociales ni fortalece su red pública.

​

​

La narrativa de “emergencia total” busca generar temor y desconocer avances reales. Los

desafíos existen, pero Magallanes demuestra que cuando el Estado está presente, el

desarrollo es posible. La realidad regional muestra crecimiento, inversión histórica,

fortalecimiento institucional y desarrollo territorial.

​

Dirección Regional

Partido Socialista de Magallanes y de la Antártica Chilena

Febrero 2026

