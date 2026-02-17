FACH PRESENTARÁ EL NUEVO AVIÓN CHILENO T-40 NEWÉN EN FIDAE Y REACTIVA LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE AERONAVES

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) presentará en la próxima Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) el T-40 “Newén”, el nuevo prototipo de avión de instrucción construido íntegramente en Chile por la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER). La aeronave, que ya alcanza un 97% de avance, es el sucesor directo del histórico T-35 Pillán.

El T-40 Newén —“fuerza” en mapudungún— permitirá a los pilotos avanzar de manera más gradual y segura en su formación, incorporando habilidades intermedias antes de operar aeronaves más avanzadas como los F-16 o F-5. El proyecto fue presentado en la base aérea El Bosque por la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, junto al alto mando institucional, marcando un hito para la industria aeronáutica nacional.

Más que un simple avión de entrenamiento, el Newén integra tecnología de última generación: cabina digital o “glass cockpit” con pantallas multifunción, sistema HOTAS (Hands On Throttle-And-Stick), uso de un 30% de materiales compuestos como fibra de carbono y un ecosistema de simulación con realidad virtual mixta para planificación y entrenamiento de vuelo.

El cronograma contempla la entrega oficial del primer prototipo en abril de 2026, seguida de una fase de pruebas en vuelo. En 2027 comenzará la producción en serie de las 33 unidades proyectadas, que reemplazarán la actual flota de T-35 Pillán, aeronave que ha formado pilotos por más de 40 años.

La iniciativa implica la reactivación de la producción nacional de aviones tras varias décadas y generará empleo especializado en ENAER, consolidando capacidades industriales estratégicas. El proyecto no solo moderniza la instrucción militar, sino que posiciona nuevamente a Chile en el mercado global de la industria aeronáutica y de defensa.

