Punta Arenas,
13 de enero de 2026

FACH TRASLADA A AUTORIDADES Y CIENTÍFICOS A LA BASE ANTÁRTICA PRESIDENTE FREI EN EL MARCO DEL CONGRESO FUTURO

​La comitiva estuvo integrada por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, e investigadores de diversas nacionalidades.

TRASLADO_CONGRESO_FUTURO_A_LA_ANTARTICA_1

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

El viernes 9 de enero, una comitiva integrada por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, y científicos de diversas nacionalidades, arribó a la Base Aérea Chabunco en Punta Arenas para iniciar su traslado a la Antártica, en el marco de las actividades previas al Congreso Futuro.

El Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, saludó a la comitiva y subrayó la importancia del trabajo conjunto en el avance del conocimiento

A bordo de un C-130 Hércules, la delegación llegó a la Base Aérea Antártica Presidente Frei, donde fue recibida por el Comandante de la Unidad, Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes.

La operación reafirma el rol de la Fuerza Aérea de Chile en el impulso científico, tecnológico y cultural del país.


Congreso Futuro 2026

CONGRESO FUTURO 2026 EN MAGALLANES INVITÓ A REFLEXIONAR SOBRE LOS DESAFÍOS QUE DEFINIRÁN EL FUTURO DE LA HUMANIDAD

TRES SUJETOS DETENIDOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO A CARABINERO Y PORTE DE DROGA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El procedimiento se originó durante una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección Centauro.

El procedimiento se originó durante una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección Centauro.

Dona Sangre

BANCO DE SANGRE DEL HCM ENFRENTA SEMANAS DE STOCK CRÍTICO Y REFUERZA LLAMADO A LA COMUNIDAD A DONAR

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

TRASLADO_CONGRESO_FUTURO_A_LA_ANTARTICA_1

FACH TRASLADA A AUTORIDADES Y CIENTÍFICOS A LA BASE ANTÁRTICA PRESIDENTE FREI EN EL MARCO DEL CONGRESO FUTURO

domingoruizusach

USACH Y UC IMPULSAN PROYECTO PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE EN CHILE

19-172035_r8l9_Gabriel-Boric

PRESIDENTE BORIC REAFIRMA SOLIDARIDAD CON ARGENTINA Y OFRECE AYUDA POR INCENDIOS EN LA PATAGONIA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CAMINO SECTOR LLAU LLAU (2)