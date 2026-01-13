FACH TRASLADA A AUTORIDADES Y CIENTÍFICOS A LA BASE ANTÁRTICA PRESIDENTE FREI EN EL MARCO DEL CONGRESO FUTURO

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

El viernes 9 de enero, una comitiva integrada por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, y científicos de diversas nacionalidades, arribó a la Base Aérea Chabunco en Punta Arenas para iniciar su traslado a la Antártica, en el marco de las actividades previas al Congreso Futuro.

El Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, saludó a la comitiva y subrayó la importancia del trabajo conjunto en el avance del conocimiento

A bordo de un C-130 Hércules, la delegación llegó a la Base Aérea Antártica Presidente Frei, donde fue recibida por el Comandante de la Unidad, Comandante de Grupo (A) Carlos Reyes.

La operación reafirma el rol de la Fuerza Aérea de Chile en el impulso científico, tecnológico y cultural del país.

​

