OPERACIÓN “BASE SOBERANÍA”: LA ARMADA COMO PRINCIPAL PROVEEDOR LOGÍSTICO EN EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO

​Con una inversión estimada de 27 millones de dólares y más de 8 mil toneladas de

carga, la Dirección de Obras Portuarias (DOP) de la Región de Magallanes y la

Antártica Chilena, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), inició el proceso

de traslado de material de lo que será el futuro muelle en Bahía Fildes, en la Isla

Rey Jorge, mediante cuatro unidades de la Armada de Chile.

​

Así, la Armada ha sido encomendada para llevar los suministros que serán de

utilidad para reparar la pista del Aeródromo “Teniente Marsh”, ubicada en cercanías

de la Base “Presidente Eduardo Frei Montalva”, de la Fuerza Aérea de Chile.

Las tareas son llevadas a cabo por dos Unidades dependientes del Comando

Anfibio y de Transportes Navales (COMANFITRAN): el Buque Multipropósito

(LSDH) “Sargento Aldea” y el Remolcador de Flota (ATF) “Janequeo”. Asimismo,

las acompañan los ATF “Galvarino” y “Lientur” que, durante esta operación, están

bajo el mando, supervisión, planificación y coordinación de la Comandancia en Jefe

de la Tercera Zona Naval.

​

Estas embarcaciones han sido utilizadas para el transporte estratégico vía marítima

de los cimientos de la próxima infraestructura portuaria que atenderá las

necesidades logísticas e intereses nacionales que el Estado de Chile sostiene en

esta zona que conecta el territorio continental con la puerta de entrada al Polo Sur.

La operación Base Soberanía tiene una duración aproximada de dos años y medio

de construcción.

​

Capacidades al servicio del país

​

Cada uno de los viajes que realizan los buques navales entre Punta Arenas y Bahía

Fildes no están exentos de desafíos: las coordinaciones logísticas, la carga desde

el muelle hasta las bodegas a flote, la navegación por el temido Paso Drake, el uso

de barcazas en la Antártica, la meteorología de la zona junto a otras variables que

son preponderantes para cada una de los objetivos trazados.

​

El Comandante del LSDH-91 “Sargento Aldea”, Capitán de Navío Francisco Abarca,

comentó que “sólo este Buque (transporta) más de 6 mil toneladas de material (…)

en un entorno exigente y en condiciones meteorológicas adversas, por lo que

requiere mantener a su dotación motivada y cohesionada”.

​

En cuanto a las operaciones en el mar, el Suboficial Maniobras René Hermosilla,

del “Sargento Aldea” explicó que, la descarga de herramientas, maquinaria, bases

de concreto y otros enseres claves para las obras del muelle y el mantenimiento de

la pista de aterrizaje se realiza a través de las Barcazas de Desembarco de

Vehículos (LCM) “Reyes” y “Fuentes”.

​

De esta manera, ambas plataformas van a bordo del “Sargento Aldea” sobre una

base o radier inundable, las que zarpan a partir de un proceso en se deja entrar

agua al dique, ballast, en términos navales. La maniobra completa, en jerga

marinera, se denomina “enradiaje”: radiar para ingresar la lancha y enradiar para

que salga de la dársena flotante.

​

“La carga y descarga con nuestras LCM se hacen más seguras y expeditas, ya que

estas permiten una gran cantidad de almacenaje”, comentó el Suboficial Hermosilla.

Desde el ATF-65 “Janequeo”, su Comandante, el Capitán de Fragata Carlos Pino,

detalló que la Unidad “es una plataforma tecnológicamente muy avanzada,

diseñada como buque de soporte logístico para plataformas petroleras: puede

operar en cualquier entorno y condición de mar”.

​

“Entre sus ventajas, cuenta con una capacidad de posicionamiento dinámico y una

serie de sistemas redundantes que lo hacen muy confiable, su disponibilidad de

carga en cubierta es de mil toneladas, estanques de 300 metros cúbicos de agua y

750 metros cúbicos de combustible”, explicó el Comandante Pino.

​

“Ser parte de este esfuerzo logístico-estratégico es muy importante para la Armada

de Chile y, en particular, para el COMANFITRAN, porque pone a prueba la

capacidad de sus unidades dependientes para cumplir con tareas de apoyo a miles

de millas náuticas de sus puertos base; contribuir al accionar del Estado en las

zonas más aisladas de la geografía nacional y mejorando la conectividad y potenciar

la imagen país en la Antártica”, cerró el Comandante Pino.

