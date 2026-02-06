ESPECTACULARES IMÁGENES DEL MAR DE WEDDELL DESDE LA ANTÁRTICA CHILENA

Un registro visual de alto impacto desde el extremo sur del planeta fue compartido por el equipo de DAP Helicópteros, quienes captaron impresionantes imágenes del Mar de Weddell durante operaciones aéreas realizadas en territorio antártico chileno.

Las postales muestran la inmensidad del paisaje polar, con extensos campos de hielo, mar abierto y formaciones naturales que dan cuenta de las condiciones extremas en las que se desarrollan labores logísticas, científicas y de conectividad aérea en la Antártica. Un trabajo clave para sostener la presencia permanente de Chile en el continente blanco y apoyar distintas misiones en una de las zonas más desafiantes del mundo.

El material fue registrado en el marco de vuelos operativos efectuados por pilotos y mecánicos especializados, cuyo despliegue resulta fundamental para el transporte, la seguridad y el apoyo a las actividades que se desarrollan en la zona austral antártica, muchas veces en contextos climáticos complejos y de difícil acceso.

Desde Magallanes y la Antártica Chilena, estas imágenes reflejan no solo la belleza del territorio, sino también el profesionalismo y compromiso de quienes operan día a día en el extremo sur del país.

Pilotos: Marcelo Lira, Julio Arce y Pablo Vega



Mecánicos: José Roldán, Fernando Silva y Luis Aguilera