SINDICATO DE ENAP DONA SILLONES AL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES PARA APOYAR A FAMILIAS EN PEDIATRÍA

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el tesorero del Sindicato N°1 de ENAP, Sergio Águila, informó sobre la donación de sillones reclinables al Hospital Clínico de Magallanes, iniciativa destinada a mejorar las condiciones de espera de los familiares de niños hospitalizados en la unidad de pediatría.

Según explicó, la acción surgió tras una visita al recinto asistencial, donde se evidenció que muchas familias permanecen por extensas jornadas, e incluso durante la noche, acompañando a sus hijos sin contar con espacios adecuados para el descanso.

La donación consideró diez sillones reclinables, los que fueron entregados para su uso inmediato. Desde el sindicato señalaron que no se descarta concretar una nueva entrega durante el presente año, de acuerdo con las necesidades del hospital.



