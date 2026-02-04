Punta Arenas,
4 de febrero de 2026

SINDICATO DE ENAP DONA SILLONES AL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES PARA APOYAR A FAMILIAS EN PEDIATRÍA

Buenos días región

Sergio Águila

​En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el tesorero del Sindicato N°1 de ENAP, Sergio Águila, informó sobre la donación de sillones reclinables al Hospital Clínico de Magallanes, iniciativa destinada a mejorar las condiciones de espera de los familiares de niños hospitalizados en la unidad de pediatría. 

Según explicó, la acción surgió tras una visita al recinto asistencial, donde se evidenció que muchas familias permanecen por extensas jornadas, e incluso durante la noche, acompañando a sus hijos sin contar con espacios adecuados para el descanso. 

La donación consideró diez sillones reclinables, los que fueron entregados para su uso inmediato. Desde el sindicato señalaron que no se descarta concretar una nueva entrega durante el presente año, de acuerdo con las necesidades del hospital.


SE REACTIVA PROGRAMA SAP DE FONASA QUE OFRECE ALTA COBERTURA EN CIRUGÍAS DE RODILLA Y CADERA

LANZAN EN PUNTA ARENAS EL PROGRAMA “DIGITALIZA TU ALMACÉN 2026” PARA FORTALECER EL COMERCIO DE BARRIO EN MAGALLANES

​La iniciativa de Sercotec entrega subsidios no reembolsables de hasta $3 millones para apoyar la digitalización, modernización y gestión de almacenes de barrio en la región.

​La iniciativa de Sercotec entrega subsidios no reembolsables de hasta $3 millones para apoyar la digitalización, modernización y gestión de almacenes de barrio en la región.

karim bianchi

SENADOR KARIM BIANCHI, POR COBROS INDEBIDOS EN CUENTAS DE LA LUZ: “EL GOBIERNO NO PUEDE SEGUIR DILATANDO UNA SOLUCIÓN QUE LA GENTE ESPERA”

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Jorge Stambuk, Veterinario

21 PERROS DEL CANIL MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS ESPERAN PARA SER ADOPTADOS

