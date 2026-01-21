ALCALDE DE TREHUACO DESTACA APOYO DESDE PUNTA ARENAS TRAS INCENDIOS FORESTALES

En el contexto de los incendios forestales que afectan a la comuna de Trehuaco, en la Región de Ñuble, el alcalde Jorge Morales Sanhueza fue parte del programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones y destacó el apoyo solidario proveniente desde Punta Arenas.

Morales agradeció el contacto realizado por Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, en momentos en que la comuna comenzaba a enfrentar la emergencia y contaba con menor visibilidad a nivel nacional.

Durante la conversación, el jefe comunal detalló que principalmente se necesitan alimentos no perecibles, agua, kits de higiene y alimentos para mascotas y ganadería mayor. En ese sentido, comentó que no se requiere ropa, ya que esa necesidad puede ser cubierta localmente.

Respecto a la logística, Morales señaló que el traslado de los insumos desde Punta Arenas hasta Trehuaco tomará aproximadamente una semana y que, por ahora, se contempla un solo envío, el cual dependerá del volumen de ayuda reunida y de la disponibilidad de transporte.

Finalmente, el alcalde de Trehuaco reiteró su agradecimiento al apoyo desde Punta Arenas y destacó la importancia de este respaldo en un momento complejo para la comuna.