21 de enero de 2026
ALCALDE DE TREHUACO DESTACA APOYO DESDE PUNTA ARENAS TRAS INCENDIOS FORESTALES
Buenos días región
En el contexto de los incendios forestales que afectan a la comuna de Trehuaco, en la Región de Ñuble, el alcalde Jorge Morales Sanhueza fue parte del programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones y destacó el apoyo solidario proveniente desde Punta Arenas.
Morales agradeció el contacto realizado por Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, en momentos en que la comuna comenzaba a enfrentar la emergencia y contaba con menor visibilidad a nivel nacional.
Durante la conversación, el jefe comunal detalló que principalmente se necesitan alimentos no perecibles, agua, kits de higiene y alimentos para mascotas y ganadería mayor. En ese sentido, comentó que no se requiere ropa, ya que esa necesidad puede ser cubierta localmente.
Respecto a la logística, Morales señaló que el traslado de los insumos desde Punta Arenas hasta Trehuaco tomará aproximadamente una semana y que, por ahora, se contempla un solo envío, el cual dependerá del volumen de ayuda reunida y de la disponibilidad de transporte.
Finalmente, el alcalde de Trehuaco reiteró su agradecimiento al apoyo desde Punta Arenas y destacó la importancia de este respaldo en un momento complejo para la comuna.
En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.
