21 de enero de 2026

ALCALDE DE TREHUACO DESTACA APOYO DESDE PUNTA ARENAS TRAS INCENDIOS FORESTALES

Buenos días región

Jorge Morales Sanhueza, alcalde

En el contexto de los incendios forestales que afectan a la comuna de Trehuaco, en la Región de Ñuble, el alcalde Jorge Morales Sanhueza fue parte del programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones y destacó el apoyo solidario proveniente desde Punta Arenas. 

Morales agradeció el contacto realizado por Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, en momentos en que la comuna comenzaba a enfrentar la emergencia y contaba con menor visibilidad a nivel nacional.  

Durante la conversación, el jefe comunal detalló que principalmente se necesitan alimentos no perecibles, agua, kits de higiene y alimentos para mascotas y ganadería mayor. En ese sentido, comentó que no se requiere ropa, ya que esa necesidad puede ser cubierta localmente. 

Respecto a la logística, Morales señaló que el traslado de los insumos desde Punta Arenas hasta Trehuaco tomará aproximadamente una semana y que, por ahora, se contempla un solo envío, el cual dependerá del volumen de ayuda reunida y de la disponibilidad de transporte. 

Finalmente, el alcalde de Trehuaco reiteró su agradecimiento al apoyo desde Punta Arenas y destacó la importancia de este respaldo en un momento complejo para la comuna.

PLAZA VIVA SOLIDARIA SE SUMA A CAMPAÑA MUNICIPAL PARA APOYAR A PENCO Y LA REGIÓN DEL BIOBÍO

PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO NATALES: CGR ACREDITÓ QUE ENTIDAD CONTRATÓ A PERSONA CUYO TÍTULO SERÍA FALSO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

samumagallanes

SAMU: COMPROMISO Y VOCACIÓN AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS HABILITA PUNTO DE ACOPIO PARA AYUDAR A LOS AFECTADOS POR LOS MEGAINCENDIOS