EL BARCO DE LA PAZ ARRIBÓ A PUNTA ARENAS CON PROGRAMAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL OCÉANO

Durante la jornada de este sábado 31 de enero de 2026, el Barco de la Paz, de la organización no gubernamental internacional Peace Boat, arribó al puerto Mardones de Punta Arenas, como parte de su recorrido global por el hemisferio sur, marcando una nueva visita de esta iniciativa internacional a la Región de Magallanes.

Peace Boat es una ONG con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), cuyos programas educativos cuentan con el apoyo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, en el marco del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021–2030). En este contexto, la organización desarrolla acciones vinculadas a conservación marina, juventudes y desarrollo sostenible, participando activamente en instancias internacionales como la Semana del Clima de Nueva York y las Conferencias de las Partes (COP).

El arribo a Punta Arenas corresponde al Viaje Global 122, que se realiza a bordo del buque M/V Pacific World y que transporta a más de 1.800 pasajeros. Este recorrido conmemora además el aniversario número 43 de Peace Boat, iniciando su travesía en Tokio, Japón, y visitando 21 puertos en 14 países, con especial énfasis en territorios del hemisferio sur.

Durante este viaje, Peace Boat US impulsa una nueva serie de programas educativos como contribución oficial al Decenio del Océano de Naciones Unidas. Entre ellos, destaca la participación del ecologista y guía patagónico Luis Miranda, quien desarrolla charlas educativas sobre la flora y fauna de Chile durante el tramo comprendido entre Callao y Punta Arenas, además de iniciativas orientadas a la promoción de áreas marinas protegidas en la Patagonia y otros territorios insulares del país.

La visita del Barco de la Paz a Punta Arenas se extenderá hasta el 1 de febrero y contempla la realización de actividades y encuentros vinculados a la divulgación científica, la conservación oceánica y el desarrollo sostenible, reforzando el rol de la ciudad como punto estratégico del extremo sur en las discusiones globales sobre océanos, Antártica y cambio climático.





