Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

30 de enero de 2026

MUNICIPIO DE RÍO VERDE FORTALECE ESTÁNDARES DE PROBIDAD EN REUNIÓN CON CONTRALOR REGIONAL

Durante el encuentro, la Alcaldesa calificó la visita como un hito necesario para que la Contraloría conozca en terreno la realidad administrativa de la comuna.

contralorrioverde

Con el objetivo de optimizar la transparencia y la eficacia en la gestión pública, la Alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, junto a algunos miembros del Concejo Municipal, sostuvo una reunión de trabajo con el Contralor Regional de Magallanes, Jorge Beamin Rosas.

 
Durante el encuentro, la Alcaldesa calificó la visita como un hito necesario para que la Contraloría conozca en terreno la realidad administrativa de la comuna. Vásquez enfatizó que esta apertura busca, primordialmente, fortalecer el control preventivo.

 
"Nuestra prioridad es que los procesos internos sean rigurosos para prever cualquier falta administrativa. Queremos asegurar que cada acción municipal cumpla estrictamente con la probidad y eficacia que la ley exige", señaló la Alcaldesa Tatiana Vásquez.

 
Por su parte, los concejales Soledad Ampuero y Germán Saldivia respaldaron la postura de la jefa comunal, reafirmando su compromiso con la legalidad. Los ediles destacaron que, desde su rol fiscalizador, su labor es garantizar que todos los procedimientos administrativos se ejecuten bajo el marco legal vigente, resguardando así los intereses de la comunidad de Río Verde.

 
Con esta instancia, las autoridades de la comuna reafirman su compromiso con una administración transparente y un manejo responsable de los recursos públicos.

VERTICE EN FITUR

VERTICE POSICIONA A MAGALLANES EN FITUR 2026, LA FERIA DE TURISMO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Leer Más

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

IO 4
nuestrospodcast
portalpacientes

YA ESTÁ DISPONIBLE EL PORTAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
contralorrioverde

MUNICIPIO DE RÍO VERDE FORTALECE ESTÁNDARES DE PROBIDAD EN REUNIÓN CON CONTRALOR REGIONAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
directorfosis

FOSIS REFUERZA APOYO A EMPRENDEDORES DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES OFICIA A LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO POR DENUNCIAS LABORALES CONTRA EMPRESA SUBCONTRATISTA DEL RUBRO SALMONERO