MUNICIPIO DE RÍO VERDE FORTALECE ESTÁNDARES DE PROBIDAD EN REUNIÓN CON CONTRALOR REGIONAL

Con el objetivo de optimizar la transparencia y la eficacia en la gestión pública, la Alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, junto a algunos miembros del Concejo Municipal, sostuvo una reunión de trabajo con el Contralor Regional de Magallanes, Jorge Beamin Rosas.



Durante el encuentro, la Alcaldesa calificó la visita como un hito necesario para que la Contraloría conozca en terreno la realidad administrativa de la comuna. Vásquez enfatizó que esta apertura busca, primordialmente, fortalecer el control preventivo.



"Nuestra prioridad es que los procesos internos sean rigurosos para prever cualquier falta administrativa. Queremos asegurar que cada acción municipal cumpla estrictamente con la probidad y eficacia que la ley exige", señaló la Alcaldesa Tatiana Vásquez.



Por su parte, los concejales Soledad Ampuero y Germán Saldivia respaldaron la postura de la jefa comunal, reafirmando su compromiso con la legalidad. Los ediles destacaron que, desde su rol fiscalizador, su labor es garantizar que todos los procedimientos administrativos se ejecuten bajo el marco legal vigente, resguardando así los intereses de la comunidad de Río Verde.



Con esta instancia, las autoridades de la comuna reafirman su compromiso con una administración transparente y un manejo responsable de los recursos públicos.



