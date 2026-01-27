Punta Arenas,
27 de enero de 2026

ESTE 31 DE ENERO, LA FAMILIA SALESIANA CONMEMORA AL PADRE Y MAESTRO DE LA JUVENTUD EN EL SANTUARIO MARÍA AUXILIADORA

​La comunidad celebra a San Juan Bosco con fe, alegría y compromiso juvenil

Cada 31 de enero, la Iglesia y la Familia Salesiana celebran la festividad de San Juan Bosco, fundador de los Salesianos y de las Hijas de María Auxiliadora, reconocido como Padre y Maestro de la Juventud por su incansable labor educativa y pastoral en favor de los jóvenes más pobres y necesitados.

En nuestra comunidad, la celebración tiene como centro la Eucaristía, signo de unidad y acción de gracias por el legado espiritual y educativo de Don Bosco. Junto a ello, se desarrollan actividades culturales y juveniles que expresan el espíritu alegre, cercano y esperanzador que caracterizó su vida.

Este año, la festividad se vive a la luz del Aguinaldo 2026 del Rector Mayor, bajo el lema “Haced lo que Él os diga – Creyentes, libres para servir”, una invitación a renovar la fe desde la escucha atenta y el compromiso concreto de servicio a los más vulnerables.

La comunidad está invitada a participar este sábado 31 de enero a las 19:00 horas en el Santuario María Auxiliadora. Previamente, los jóvenes animarán el encuentro con juegos y cantos en la Plaza Bulnes, preparando un ambiente festivo para toda la familia.


SAN JUAN NO ES UN BASURAL: LLAMADO URGENTE A CUIDAR UNO DE LOS ESPACIOS MÁS QUERIDOS DE PUNTA ARENAS

CARABINEROS REALIZA MÁS DE 900 CONTROLES PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS DURANTE RONDA EXTRAORDINARIA

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

TORRES DEL PAINE REFUERZA PREVENCIÓN ANTE TEMPORADA DE ALTA VISITACIÓN

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ESTE 31 DE ENERO, LA FAMILIA SALESIANA CONMEMORA AL PADRE Y MAESTRO DE LA JUVENTUD EN EL SANTUARIO MARÍA AUXILIADORA

RECOLECTORAS DE FRUTOS Y HONGOS DE MAGALLANES REALIZAN GIRA DE INNOVACIÓN BIOSILVESTRE INIA-FIA A AYSÉN

UMAG MANIFIESTA INTERÉS TEMPRANO EN PROGRAMA NACIONAL DE IA PARA PEDAGOGÍAS

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

