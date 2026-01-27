27 de enero de 2026
ESTE 31 DE ENERO, LA FAMILIA SALESIANA CONMEMORA AL PADRE Y MAESTRO DE LA JUVENTUD EN EL SANTUARIO MARÍA AUXILIADORA
La comunidad celebra a San Juan Bosco con fe, alegría y compromiso juvenil
Cada 31 de enero, la Iglesia y la Familia Salesiana celebran la festividad de San Juan Bosco, fundador de los Salesianos y de las Hijas de María Auxiliadora, reconocido como Padre y Maestro de la Juventud por su incansable labor educativa y pastoral en favor de los jóvenes más pobres y necesitados.
En nuestra comunidad, la celebración tiene como centro la Eucaristía, signo de unidad y acción de gracias por el legado espiritual y educativo de Don Bosco. Junto a ello, se desarrollan actividades culturales y juveniles que expresan el espíritu alegre, cercano y esperanzador que caracterizó su vida.
Este año, la festividad se vive a la luz del Aguinaldo 2026 del Rector Mayor, bajo el lema “Haced lo que Él os diga – Creyentes, libres para servir”, una invitación a renovar la fe desde la escucha atenta y el compromiso concreto de servicio a los más vulnerables.
La comunidad está invitada a participar este sábado 31 de enero a las 19:00 horas en el Santuario María Auxiliadora. Previamente, los jóvenes animarán el encuentro con juegos y cantos en la Plaza Bulnes, preparando un ambiente festivo para toda la familia.
