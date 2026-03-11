11 de marzo de 2026
AMPLIA EXPERIENCIA: CARLOS BIANCHI CHELECH ASUME COMO REPRESENTANTE DE MAGALLANES EN EL CONGRESO
El parlamentario independiente inicia un nuevo período legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados tras una extensa trayectoria que incluye 16 años como senador por la región.
El diputado Carlos Bianchi Chelech, parlamentario independiente, iniciará este 11 de marzo de 2026 un nuevo período legislativo representando a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Bianchi, nacido en Punta Arenas y de tendencia política independiente, tiene 64 años y acumula más de dos décadas de trayectoria en el Congreso, siendo uno de los parlamentarios con mayor continuidad representando al territorio austral.
Su carrera política comenzó en el ámbito municipal cuando fue electo concejal de Punta Arenas entre 2000 y 2004.
Posteriormente fue electo senador independiente por la región, cargo que ejerció durante dos períodos consecutivos entre 2006 y 2022, sumando 16 años en la Cámara Alta.
Tras finalizar su etapa en el Senado debido a la normativa que limita la reelección consecutiva, en marzo de 2022 asumió como diputado, iniciando una nueva etapa parlamentaria.
Durante su trayectoria ha integrado diversas comisiones legislativas, entre ellas Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Hacienda, Gobierno Interior y Ética y Transparencia, entre otras.
A lo largo de su carrera ha mantenido una agenda enfocada en temas regionales como conectividad, descentralización y políticas para zonas extremas, materias que han marcado su trabajo parlamentario.
El nuevo período legislativo se extenderá hasta marzo de 2030.
