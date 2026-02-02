SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC ROMPE CON EL PARTIDO REPUBLICANO Y DENUNCIA “TRAICIÓN” Y VIEJAS PRÁCTICAS POLÍTICAS CONTRA MAGALLANES

En conversación con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el senador por la Región de Magallanes Alejandro Kusanovic anunció públicamente su retiro del apoyo político al Partido Republicano y su decisión de continuar como independiente sin bancada, tras denunciar una serie de decisiones adoptadas —según afirmó— a espaldas de los parlamentarios de la región.

Durante la entrevista, Kusanovic acusó una “falta de respeto grave hacia Magallanes, hacia los parlamentarios del sector y hacia la ética política”, señalando que se desconocieron las ternas regionales para cargos clave. En ese contexto, afirmó que fueron vetados los nombres de Gerardo Otzen y Robert Weissohn como candidatos a delegado presidencial regional. “Se pasaron a llevar las ternas, se vetaron extrañamente dos nombres que eran espectaculares y después descubrí que se negociaba a la espalda de los parlamentarios”, sostuvo.

El senador apuntó directamente a negociaciones realizadas con el sector del diputado Carlos Bianchi, a quienes —según dijo— se les habría otorgado poder de veto. “Exactamente se negoció con ellos a espaldas nuestras. Se les dio poder de veto y vetaron a Gerardo Otzen y Robert Weissohn. Eso no lo acepto ni lo voy a aceptar”, afirmó, agregando que incluso se habrían negociado cargos como una vicepresidencia del Senado sin considerar a los representantes regionales.

Kusanovic también cuestionó duramente al Partido Republicano, señalando que estas decisiones contradicen los principios que el propio sector había levantado en campaña. “Esto es volver a las viejas prácticas políticas que el presidente electo había condenado. No lo quería decir, pero aparentemente es así”, afirmó, responsabilizando a personeros de Santiago y mencionando al ministro del Interior, a Claudio Alvarado, al presidente del partido Arturo Squella, e incluso señalando que existirían instrucciones directas del presidente electo José Antonio Kast.

Frente a este escenario, el senador anunció su salida definitiva del Partido Republicano. “Por ahora sí, retiro mi apoyo. Me quedo como independiente puro, sin bancada, y voy a negociar los votos con el Gobierno cuando me los pidan”, afirmó, recalcando que su decisión responde a un acto de coherencia personal y política. “Yo soy leal a Magallanes. Este tipo de cosas no las voy a tolerar”, subrayó.

Finalmente, Kusanovic aseguró que continuará trabajando por la región desde el Senado, señalando que pondrá toda su disposición para que Magallanes tenga un buen desempeño en el próximo período, pero sin renunciar a sus principios. “Después de este chascarro, voy a seguir empujando proyectos para Magallanes. Pero esto fue una traición, una falta de respeto a la región y a la ética política. Y eso es muy grave”, concluyó.









