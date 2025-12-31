Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

31 de diciembre de 2025

LA GRAVE Y PELIGROSA NOTICIA FALSA PUBLICITADA POR KUSANOVIC [POR MAURICIO VIDAL GUERRA]

​Por Mauricio Vidal Guerra, periodista, director ZonaZero.cl

black&whitekusanovic

Al leer con atención la declaración pública emitida por el senador Alejandro Kusanovic, lo primero que se debe hacer es señalar con absoluta claridad que su contenido es falso, irresponsable y carente de cualquier sustento objetivo. Preocupa la desconexión, la falsedad, el intento de censura y cancelación, Preocupa su falta de conocimiento de los medios de comunicación regional, pero sobre todo preocupa y agrava todo el invento de una realidad que no existe, donde intenta enlodar el trabajo de profesionales magallánicos.


El senador incurre en afirmaciones graves, imputando conductas que no ha sido capaz de acreditar con una sola prueba, registro, audio, video o antecedente verificable. Lo que hace no es una denuncia seria ni un acto de defensa de principios, sino una acusación temeraria, construida sobre interpretaciones interesadas y afirmaciones que derechamente no se ajustan a la verdad.


Por lo mismo, lo insto públicamente a que demuestre cada una de las afirmaciones que realiza, con antecedentes concretos y verificables.


El decir a través de un comunicado que nos burlamos de su persona, de su discapacidad, es sencillamente una mentira triste y preocupante. Sin conocer nuestras luchas por la rehabilitación de familiares propios, o sin entender cómo trabajamos codo a codo por la misma rehabilitación de Magallanes.


Lo que menos me importa del senador, es su condición física o si tiene o no alguna discapacidad (lo cual desconozco). En nuestro análisis apuntamos a su desarrollo como funcionario público y su trabajo en pos de solucionar los problemas de Magallanes y su gente. Que no le haya gustado nuestro punto de vista, es otra cosa. Insisto en el análisis, como periodista y ciudadano, lo veo mal posicionado, mal parado, en la cancha política de Magallanes. No se ve una aceptación masiva ciudadana a su gestión, y lo le veo buen futuro a una probable reelección. Finalmente, esa opinión es la que no le gustó.


Hay que decir, corroborando el bajo nivel de los políticos chilenos, que lo declarado públicamente por el senador Kusanovic no solo es falso, sino extraordinariamente grave, especialmente viniendo de un senador de la República, funcionario público y representante de los magallánicos.


El senador está difundiendo acusaciones personales y profesionales absolutamente infundadas, sin una sola prueba que las respalde. No hay registros, no hay antecedentes objetivos, no hay hechos verificables. Lo que hay es una construcción deliberada de una noticia falsa, una fake news, inventada con el único propósito de denostar, desacreditar y dañar públicamente a personas y profesionales que supuestamente no piensan como él.


Por lo mismo, va a tener que aclarar y hacerse cargo de cada uno de sus dichos. En democracia, nadie —y menos un senador— puede lanzar acusaciones graves al aire y luego esconderse detrás del cargo. Si afirma algo, debe probarlo. Si no puede hacerlo, queda en evidencia que está mintiendo deliberadamente.


Pero lo más preocupante no es solo la mentira. Lo más peligroso es que el senador está cruzando una línea inaceptable: está intentando cancelarnos, amenazarnos, y censurarnos, insinuando que nos va a sacar de los medios de comunicación por no alinearnos con su visión política. Eso no solo es autoritario, es profundamente antidemocrático y recuerda prácticas que creíamos superadas.


Un senador que utiliza su poder político para intimidar a comunicadores, para intentar silenciar análisis críticos o castigar opiniones distintas, no está defendiendo la democracia: la está debilitando. La libertad de expresión no se negocia, no se condiciona y no se somete al gusto de una autoridad de turno.


Si esto es parte de una llamada “batalla cultural”, no tengo ningún problema en darla. Estoy dispuesto a esa batalla en el plano de las ideas, del debate y del análisis público. Lo que no se puede aceptar bajo ningún punto de vista es inventar hechos, fabricar acusaciones o difundir noticias falsas porque no te gusta un análisis o una opinión.


Eso no es debate. Eso es manipulación.


Eso no es democracia. Eso es censura.


Y frente a eso, nadie se puede callar.


Por Mauricio Vidal Guerra, periodista, director ZonaZero.cl


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRAGEDIA VIAL EN PUNTA ARENAS: MUJER MUERE TRAS ATROPELLO Y CONDUCTOR ESTABA BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL

Leer Más

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

​El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.

detenidoconductor
nuestrospodcast
REU JUSTICIA Y PROYECTOS

CON AVANCES FRUTO DE TRABAJO MANCOMUNADO CERRÓ EL AÑO COMISIÓN DE JUSTICIA Y PROYECTOS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Omar Haro y Alex Candia, dirigentes de Anfup

FUNCIONARIOS PENITENCIARIOS DE MAGALLANES CUESTIONAN PROPUESTA DE REFORMA A GENDARMERÍA Y CAMBIO DE MINISTERIO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
expropiacionexclubhipico

MINVU CONSIGNA MONTO PROVISORIO Y AVANZA EN EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
pbuvinicmartinic

PADRE MARCOS BUVINIC LLAMA A LA GRATITUD, LA AUTOCRÍTICA Y LA ESPERANZA AL INICIAR UN NUEVO AÑO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250