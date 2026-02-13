PINGÜINO DE HUMBOLDT ES DECLARADO MONUMENTO NATURAL TRAS HISTÓRICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

​El pingüino de Humboldt fue declarado oficialmente Monumento Natural en Chile, tras la aprobación realizada este jueves en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. La decisión se adoptó luego de un proceso que registró una participación ciudadana récord, con más de 9.000 observaciones.



La declaratoria reconoce el valor ecológico y patrimonial de esta especie emblemática del territorio nacional, especialmente presente en la zona centro-norte del país. Con esta categoría, se refuerzan las medidas de protección y conservación frente a amenazas que afectan su hábitat.



Desde el ámbito ambiental, la resolución representa un compromiso concreto con la biodiversidad y el resguardo de los ecosistemas marinos. Asimismo, se destacó el rol de la ciudadanía en el proceso, cuya participación fue clave para concretar la medida.



En regiones como Magallanes, donde la protección de la fauna y los ecosistemas forma parte del debate permanente, este anuncio vuelve a poner en el centro la importancia de la conservación y la corresponsabilidad ambiental a nivel país.





