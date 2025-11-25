Punta Arenas,
25 de noviembre de 2025

TABSA INVITA A RESERVAR DESDE YA LA TEMPORADA 25/26 PARA LAS PINGÜINERAS DE ISLA MAGDALENA

Buenos días región.

tabsapinguineras

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Encargada de Experiencia al Cliente y Control Operacional de TABSA, Lidia Contreras Torres, entregó detalles sobre el inicio del proceso de reservas para la próxima temporada turística 25/26 en las reconocidas Pingüineras de Isla Magdalena, uno de los destinos más visitados por residentes y turistas en la región.

Contreras llamó a la comunidad a planificar con anticipación y recordó que ya está disponible el sistema para reservar y asegurar los cupos rumbo a este emblemático punto de la Patagonia. Además, reiteró que los tickets pueden ser adquiridos directamente en la plataforma oficial: www.tabsa.cl, donde los visitantes podrán elegir fechas y organizar su itinerario con anticipación para evitar quedar fuera en los meses de mayor demanda.

TABSA destacó que la temporada de navegación hacia Isla Magdalena es una de las más solicitadas del año, por lo que el llamado se centra en aprovechar la apertura temprana de reservas para asegurar el viaje con tiempo. La empresa también reforzó que continúan trabajando en mejorar la experiencia del cliente y la información disponible para quienes deseen vivir este recorrido imprescindible en Magallanes.


ferraristabsa

EXCLUSIVOS AUTOS FERRARI CRUZARON EL ESTRECHO DE MAGALLANES EN FERRIES DE TABSA

HITO URBANO DE PUNTA ARENAS: MINVU LICITA DISEÑO DE CALLES DEL SECTOR CERRO DE LA CRUZ

​El diseño deberá considerar el mejoramiento de calzadas y aceras con accesibilidad universal, canalización de aguas lluvias, iluminación y paisajismo, en calles Monseñor Fagnano y Waldo Seguel desde Avenida España al límite poniente y calle Almirante Manuel Señoret entre Presidente Federico Errázuriz y el límite norte.

​El diseño deberá considerar el mejoramiento de calzadas y aceras con accesibilidad universal, canalización de aguas lluvias, iluminación y paisajismo, en calles Monseñor Fagnano y Waldo Seguel desde Avenida España al límite poniente y calle Almirante Manuel Señoret entre Presidente Federico Errázuriz y el límite norte.

CHARLA INTERNA ABORDA SOBERANÍA ANTÁRTICA Y TURISMO SUSTENTABLE EN MAGALLANES

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

conciertopatagonian

GRUPO PATAGONIAN RECORDERS BRILLÓ EN CONCIERTO EN PUNTA ARENAS

