TABSA PREMIA A ALUMNOS DE ESCUELA VILLA LAS NIEVES CON UN VIAJE A LAS PINGÜINERAS

Un total de 30 alumnos y ocho profesores de la escuela Villa Las Nieves fueron premiados hoy con un viaje a las pingüineras de isla Magdalena luego de haber finalizado exitosamente un proyecto medio ambiental. El estímulo se concretará durante el viaje inaugural de la temporada desarrollada por TABSA el que realizará el viernes 14 de noviembre.

El gesto fue agradecido por el Director del establecimiento, Alejandro Miranda, quien destacó el esfuerzo que realizaron los estudiantes y Forjadores Ambientales por conseguir los objetivos de la campaña de reciclaje. “Es una excelente oportunidad. Llegar a isla Magdalena no es fácil y todos tenemos muchas expectativas en ver a los pingüinos”, explicó.

Asimismo, la educadora de párvulos y profesora jefe del Kinder A, Eva Loncon, dijo que “trabajamos muy organizadamente para alcanzar este objetivo del concurso de recolección de latas. Conocer isla Magdalena será una experiencia inolvidable para los niños”.

Sebastián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente explicó que la iniciativa del establecimiento, ligada al cuidado del entorno y el reciclaje, se alinea con un de los propósito de la empresa, de ser responsables con el medio ambiente. “Estamos muy contentos de generar esta oportunidad para los niños y sus profesores, y que sirva como un incentivo para seguir promoviendo acciones que fomenten un trato amigable con nuestro entorno”, expresó el ejecutivo.

