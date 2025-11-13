Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

13 de noviembre de 2025

TABSA PREMIA A ALUMNOS DE ESCUELA VILLA LAS NIEVES CON UN VIAJE A LAS PINGÜINERAS

​El gesto fue agradecido por el Director del establecimiento, Alejandro Miranda, quien destacó el esfuerzo que realizaron los estudiantes y Forjadores Ambientales por conseguir los objetivos de la campaña de reciclaje.

tabsa139

Un total de 30 alumnos y ocho profesores de la escuela Villa Las Nieves fueron premiados hoy con un viaje a las pingüineras de isla Magdalena luego de haber finalizado exitosamente un proyecto medio ambiental. El estímulo se concretará durante el viaje inaugural de la temporada desarrollada por TABSA el que realizará el viernes 14 de noviembre.

 

El gesto fue agradecido por el Director del establecimiento, Alejandro Miranda, quien destacó el esfuerzo que realizaron los estudiantes y Forjadores Ambientales por conseguir los objetivos de la campaña de reciclaje. “Es una excelente oportunidad. Llegar a isla Magdalena no es fácil y todos tenemos muchas expectativas en ver a los pingüinos”, explicó.

 

Asimismo, la educadora de párvulos y profesora jefe del Kinder A, Eva Loncon, dijo que “trabajamos muy organizadamente para alcanzar este objetivo del concurso de recolección de latas. Conocer isla Magdalena será una experiencia inolvidable para los niños”.

 

Sebastián Timis, Subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente explicó que la iniciativa del establecimiento, ligada al cuidado del entorno y el reciclaje, se alinea con un de los propósito de la empresa, de ser responsables con el medio ambiente. “Estamos muy contentos de generar esta oportunidad para los niños y sus profesores, y que sirva como un incentivo para seguir promoviendo acciones que fomenten un trato amigable con nuestro entorno”, expresó el ejecutivo. 


ECF DOROTEA_juegos escolarers rurales_2025 (3)

LA AMISTAD Y EL DEPORTE TRIUNFAN EN DOROTEA: ESCUELAS RURALES SUPERAN LA GEOGRAFÍA EN UNA JORNADA INOLVIDABLE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DOTACIÓN ANTÁRTICA DEL EJÉRCITO CONQUISTA EL MONTE JACQUINOT TRAS SEIS AÑOS: UN DESAFÍO MARCADO POR EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA PREPARACIÓN

Leer Más

​La expedición comenzó con un recorrido de ocho kilómetros en motos de nieve desde la BAE hasta la base del cerro, donde se instaló un campamento base.

​La expedición comenzó con un recorrido de ocho kilómetros en motos de nieve desde la BAE hasta la base del cerro, donde se instaló un campamento base.

ejercitomontebae
nuestrospodcast
hystcorfo

HYST CIERRA EXITOSAMENTE SU PROYECTO RED ASOCIATIVA JUNTO A CORFO, IMPULSANDO LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO MAGALLÁNICO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
Roberto Sahr
WhatsApp Image 2025-11-12 at 12
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
vaguilarmartinez

“FALTA MODERNIZAR LA LEY ACTUAL SANITARIA”: CANDIDATA A DIPUTADA VERÓNICA AGUILAR PLANTEA URGENCIAS EN SALUD PARA MAGALLANES

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ECF DOROTEA_juegos escolarers rurales_2025 (3)

LA AMISTAD Y EL DEPORTE TRIUNFAN EN DOROTEA: ESCUELAS RURALES SUPERAN LA GEOGRAFÍA EN UNA JORNADA INOLVIDABLE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
JA 4

JACK DEL CANIL MUNICIPAL ENCONTRÓ UNA FAMILIA