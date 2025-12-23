Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

23 de diciembre de 2025

SEREMI DE SALUD REFUERZA MEDIDAS DE AUTOCUIDADO EN LA ALIMENTACIÓN DURANTE FIESTAS DE FIN DE AÑO

​Durante las Fiestas de Fin de Año, aumenta el consumo de carnes y preparaciones caseras debido a la realización de cenas familiares y actividades al aire libre, como paseos al campo y asados

Consejos

​Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes realiza un llamado a la comunidad a adoptar medidas de autocuidado en la alimentación, con el fin de prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y evitar complicaciones de salud asociadas a transgresiones alimentarias producto de estas fechas.

 
Durante las Fiestas de Fin de Año, aumenta el consumo de carnes y preparaciones caseras debido a la realización de cenas familiares y actividades al aire libre, como paseos al campo y asados. Este escenario puede generar riesgos para la salud si no se mantienen adecuadas condiciones de higiene, conservación y correcta manipulación de los alimentos.

 
El encargado de la unidad de alimentos de la Seremi de Salud, Alex Lucero, explicó: “Con relación a estas Fiestas de Fin de Año, y considerando que muchas personas aún están comprando alimentos, lo importante es hacerlo siempre en locales establecidos. En el caso de las carnes, es importante verificar que cumplan con sus características organolépticas y que se mantengan a la temperatura requerida, ya sea refrigeradas o congeladas. En el caso de las carnes envasadas al vacío, se debe revisar que los envases estén bien adheridos a la superficie del producto y que no presenten roturas, ya que esto puede provocar una alteración más rápida del producto”.

 
Agregó que, si las personas realizan paseos al campo o asados, hay que evitar la contaminación cruzada, utilizando utensilios, cuchillos y tablas para los diferentes tipos de productos, ya sea carnes crudas o verduras. “Durante las cenas de Navidad también es importante mantener una correcta manipulación de los alimentos, lavarse bien las manos antes de cocinar, preocuparse de una adecuada cocción de las carnes —consumiéndolas bien cocidas— y evitar el consumo de mayonesa casera”, complementó.

 
Finalmente, enfatizó la importancia de cuidar la cadena de frío, especialmente al trasladar alimentos fuera del hogar: “Si se llevan carnes al campo, lo ideal es transportarlas en coolers con hielo o gelpack, para mantener la cadena de frío hasta el momento de su consumo. Estas son, a grandes rasgos, las principales recomendaciones para unas fiestas seguras”.
Evitar excesos y mantener hábitos saludables

 
Durante estas festividades, además de poner especial atención a la preparación de los alimentos, tanto en las cenas familiares como en paseos al aire libre o al campo, es importante fomentar el autocuidado y disfrutar de estas celebraciones de manera responsable, siguiendo recomendaciones que ayuden a prevenir transgresiones alimentarias y otros problemas de salud.

 
La Encargada del Programa de Nutrición de la Seremi de Salud, Carla Pérez, enfatizó la importancia de mantener una alimentación equilibrada durante las festividades y explicó que “durante las fiestas de fin de año, la atención suele centrarse en la comida, por lo que una de las principales recomendaciones es evitar los excesos y mantener hábitos saludables. En este sentido, es importante mantenerse activo, buscar espacios de recreación en familia y promover el movimiento, ya sea a través de caminatas, transporte activo o actividades al aire libre, y no dejar de hace deporte”.

 
Asimismo, la profesional señaló que, en materia de alimentación, se recomienda mantener los cuatro tiempos de comida —desayuno, almuerzo, once y cena— y evitar el picoteo constante. De igual forma, indicó que al momento de elegir los alimentos es preferible optar por carnes más bajas en grasa, como pescado, pavo o pollo, y privilegiar métodos de cocción más saludables, como horno, vapor, plancha, agua o parrilla, evitando frituras y sofritos.

 
En la misma línea, Carla Pérez recalcó que es fundamental acompañar las comidas con ensaladas, verduras crudas o cocidas, idealmente de distintos colores, lo que además resulta más atractivo para niños y niñas. Agregó que se recomienda considerar porciones adecuadas a su edad, utilizando vajillas más pequeñas, recordando que no requieren la misma cantidad de alimentos que los adultos.

 
La nutricionista sostuvo que, respecto a los postres, se debe priorizar el consumo de frutas, ya sea frescas o cocidas, sin añadir azúcar. En cuanto a la hidratación, enfatizó que se debe privilegiar el consumo de agua, idealmente entre seis y ocho vasos diarios, evitando reemplazarla por bebidas o jugos azucarados. Además, recomendó evitar el consumo de alcohol, y mantener las medidas de autocuidado indicadas por los equipos de salud, no sólo en alimentación, sino también en el uso de medicamentos, alcohol y tabaco.

 
Finalmente, el Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, reiteró el llamado a la comunidad a celebrar estas fiestas con responsabilidad, autocuidado y prevención, resguardando la salud propia y la de la familia, para disfrutar de una Navidad y un Año Nuevo seguros.


Punta Arenas

BANCO CENTRAL INFORMA RESULTADOS DEL PIB REGIONAL Y MAGALLANES SE MANTIENE ENTRE LAS REGIONES CON MAYOR CRECIMIENTO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PATRULLA DE POLICÍA MARÍTIMA SE DESPLEGÓ ANTE INCENDIO EN EL BORDE COSTERO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​En el lugar no se registraron personas afectadas, desarrollándose las operaciones de control de incendios por parte de personal de bomberos con el objetivo de realizar el control y posterior liquidación del siniestro.

​En el lugar no se registraron personas afectadas, desarrollándose las operaciones de control de incendios por parte de personal de bomberos con el objetivo de realizar el control y posterior liquidación del siniestro.

Patrulla de Policiía Marítima en incendio en el borde costero
nuestrospodcast
El monitoreo se realizó con tecnologías como drones y ROV submarino

EXPEDICIÓN CIENTÍFICA MONITOREA OBJETOS DE PROTECCIÓN Y ESPECIES CLAVE DE ÁREAS PROTEGIDAS DE MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
El monitoreo se realizó con tecnologías como drones y ROV submarino

EXPEDICIÓN CIENTÍFICA MONITOREA OBJETOS DE PROTECCIÓN Y ESPECIES CLAVE DE ÁREAS PROTEGIDAS DE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
marcelocortinez

EDUCACIÓN Y REGULACIÓN PARA LA TRANSICIÓN ENERGETICA: LOS EJES DEL ANÁLISIS DE MARCELO CORTÍNEZ EN "AQUÍ HIDRÓGENO VERDE" DE POLAR COMUNICAICONES

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
navidad porvenir (2)

PROGRAMAS DE SENAMA EJECUTADOS POR LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL CELEBRAN FIN DE AÑO CON ENTREGA DE REGALOS A PERSONAS MAYORES