SEREMI DE SALUD REFUERZA MEDIDAS DE AUTOCUIDADO EN LA ALIMENTACIÓN DURANTE FIESTAS DE FIN DE AÑO

​Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes realiza un llamado a la comunidad a adoptar medidas de autocuidado en la alimentación, con el fin de prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y evitar complicaciones de salud asociadas a transgresiones alimentarias producto de estas fechas.



Durante las Fiestas de Fin de Año, aumenta el consumo de carnes y preparaciones caseras debido a la realización de cenas familiares y actividades al aire libre, como paseos al campo y asados. Este escenario puede generar riesgos para la salud si no se mantienen adecuadas condiciones de higiene, conservación y correcta manipulación de los alimentos.



El encargado de la unidad de alimentos de la Seremi de Salud, Alex Lucero, explicó: “Con relación a estas Fiestas de Fin de Año, y considerando que muchas personas aún están comprando alimentos, lo importante es hacerlo siempre en locales establecidos. En el caso de las carnes, es importante verificar que cumplan con sus características organolépticas y que se mantengan a la temperatura requerida, ya sea refrigeradas o congeladas. En el caso de las carnes envasadas al vacío, se debe revisar que los envases estén bien adheridos a la superficie del producto y que no presenten roturas, ya que esto puede provocar una alteración más rápida del producto”.



Agregó que, si las personas realizan paseos al campo o asados, hay que evitar la contaminación cruzada, utilizando utensilios, cuchillos y tablas para los diferentes tipos de productos, ya sea carnes crudas o verduras. “Durante las cenas de Navidad también es importante mantener una correcta manipulación de los alimentos, lavarse bien las manos antes de cocinar, preocuparse de una adecuada cocción de las carnes —consumiéndolas bien cocidas— y evitar el consumo de mayonesa casera”, complementó.



Finalmente, enfatizó la importancia de cuidar la cadena de frío, especialmente al trasladar alimentos fuera del hogar: “Si se llevan carnes al campo, lo ideal es transportarlas en coolers con hielo o gelpack, para mantener la cadena de frío hasta el momento de su consumo. Estas son, a grandes rasgos, las principales recomendaciones para unas fiestas seguras”.

Evitar excesos y mantener hábitos saludables



Durante estas festividades, además de poner especial atención a la preparación de los alimentos, tanto en las cenas familiares como en paseos al aire libre o al campo, es importante fomentar el autocuidado y disfrutar de estas celebraciones de manera responsable, siguiendo recomendaciones que ayuden a prevenir transgresiones alimentarias y otros problemas de salud.



La Encargada del Programa de Nutrición de la Seremi de Salud, Carla Pérez, enfatizó la importancia de mantener una alimentación equilibrada durante las festividades y explicó que “durante las fiestas de fin de año, la atención suele centrarse en la comida, por lo que una de las principales recomendaciones es evitar los excesos y mantener hábitos saludables. En este sentido, es importante mantenerse activo, buscar espacios de recreación en familia y promover el movimiento, ya sea a través de caminatas, transporte activo o actividades al aire libre, y no dejar de hace deporte”.



Asimismo, la profesional señaló que, en materia de alimentación, se recomienda mantener los cuatro tiempos de comida —desayuno, almuerzo, once y cena— y evitar el picoteo constante. De igual forma, indicó que al momento de elegir los alimentos es preferible optar por carnes más bajas en grasa, como pescado, pavo o pollo, y privilegiar métodos de cocción más saludables, como horno, vapor, plancha, agua o parrilla, evitando frituras y sofritos.



En la misma línea, Carla Pérez recalcó que es fundamental acompañar las comidas con ensaladas, verduras crudas o cocidas, idealmente de distintos colores, lo que además resulta más atractivo para niños y niñas. Agregó que se recomienda considerar porciones adecuadas a su edad, utilizando vajillas más pequeñas, recordando que no requieren la misma cantidad de alimentos que los adultos.



La nutricionista sostuvo que, respecto a los postres, se debe priorizar el consumo de frutas, ya sea frescas o cocidas, sin añadir azúcar. En cuanto a la hidratación, enfatizó que se debe privilegiar el consumo de agua, idealmente entre seis y ocho vasos diarios, evitando reemplazarla por bebidas o jugos azucarados. Además, recomendó evitar el consumo de alcohol, y mantener las medidas de autocuidado indicadas por los equipos de salud, no sólo en alimentación, sino también en el uso de medicamentos, alcohol y tabaco.



Finalmente, el Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, reiteró el llamado a la comunidad a celebrar estas fiestas con responsabilidad, autocuidado y prevención, resguardando la salud propia y la de la familia, para disfrutar de una Navidad y un Año Nuevo seguros.





