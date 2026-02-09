SERVICIO MILITAR TENDRÁ AUMENTO CERCANO AL 25% EN ASIGNACIONES PARA 2026

En el programa Buenos días región, autoridades del Ejército de Chile informaron los principales cambios en el Servicio Militar Obligatorio, abordando el proceso de reclutamiento, el nuevo enfoque formativo y el aumento en las asignaciones para los conscriptos en la región de Magallanes.

Angelina Muñoz Cerda, Oficial de Reclutamiento y jefa del Cantón de Reclutamiento de Punta Arenas y Puerto Natales, explicó que cada año el proceso comienza con la inscripción automática de los jóvenes a partir de la información entregada por el Registro Civil. Posteriormente, se prioriza el ingreso voluntario a las Fuerzas Armadas y, en caso de no cubrir los cupos, se realiza un sorteo general. Las listas de llamados son públicas y la presentación a la convocatoria es obligatoria.

Muñoz indicó que en Magallanes las unidades base de selección son el Destacamento Lanceros de Puerto Natales y el Regimiento Pudeto de Punta Arenas, donde los jóvenes deben someterse a evaluaciones médicas, psicológicas, sociales y de antecedentes.

Por su parte, el mayor Álvaro Romero Revest, comandante del Batallón de Ingenieros “Punta Arenas”, señaló que el Servicio Militar cuenta actualmente con un enfoque dual, que contempla un primer año de instrucción militar y un segundo año orientado al desarrollo de competencias técnicas y profesionales, mediante convenios con instituciones de capacitación, facilitando la inserción laboral de los soldados una vez egresados.

El oficial agregó que la asignación mensual para los conscriptos ha aumentado y que para 2026 se proyecta un incremento cercano al 25%. En el caso de Magallanes, este monto se ve reforzado por la asignación de zona, sumado a beneficios como alimentación, vestuario, alojamiento y atención de salud.

Finalmente, se recordó que el Servicio Militar es obligatorio para los hombres, voluntario para las mujeres, y que la ley contempla sanciones para quienes no se presenten a la convocatoria, así como causales de exclusión debidamente acreditadas.