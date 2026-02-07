Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de febrero de 2026

SANTO TOMÁS MANTIENE MATRÍCULAS ABIERTAS PARA SU OFERTA ACADÉMICA

Hasta el 31 de marzo. ​

IMG_1049

La institución informa que aún existen cupos disponibles en algunas carreras y que quienes se matriculen hasta el 6 de marzo podrán acceder al beneficio de matrícula gratuita.

Santo Tomás sede Punta Arenas informó que su proceso de matrícula para el año académico 2026 se mantendrá abierto hasta el 31 de marzo. Actualmente, la institución cuenta con cupos disponibles en algunas de las carreras que conforman su oferta académica, invitando a quienes estén evaluando iniciar o retomar estudios superiores a informarse y conocer las distintas alternativas formativas disponibles en la sede.

Entre las carreras con cupos disponibles se encuentra Topografía. Al respecto, René Zúñiga San Martín, jefe de carrera, destacó las características y proyección de esta opción formativa. “Invitamos a las personas interesadas a acercarse a la sede Mejicana para conocer la carrera de Topografía. Es una carrera versátil, que combina trabajo en terreno y en oficina, con alta empleabilidad en áreas como la construcción y el desarrollo de proyectos, sectores que presentan una importante actividad en nuestra región. Está dirigida a hombres y mujeres de distintas edades que buscan una formación técnica con buenas oportunidades laborales”, señaló.

Desde el área de Administración, Dante Ortiz, jefe de carrera de Técnico en Logística, explicó que esta área contempla tres líneas formativas: administración, contabilidad y logística. “Cada una responde a necesidades específicas dentro de las organizaciones actuales. La administración entrega una visión integral de la gestión de recursos; la contabilidad corresponde a un ámbito técnico y normativo altamente especializado; y la logística cumple hoy un rol estratégico dentro de las empresas, ya que una adecuada gestión permite optimizar procesos y recursos”, indicó.

Ortiz agregó que las carreras del área están diseñadas para permitir la especialización y proyección profesional de los estudiantes, incluyendo la posibilidad de continuar estudios en el corto o mediano plazo. “Aún existen cupos disponibles y estamos disponibles para orientar a quienes están evaluando su ingreso a la educación superior. Siempre es un buen momento para dar ese paso”, afirmó.

Apoyos institucionales para el acceso a la educación superior

Junto a los beneficios estatales, Santo Tomás dispone de distintos apoyos institucionales orientados a facilitar el acceso y permanencia en la educación superior, considerando becas internas, convenios y otros beneficios dirigidos a diversos perfiles de estudiantes.

“Para quienes no acceden a beneficios estatales, Santo Tomás cuenta con alternativas de apoyo institucional, como becas y convenios, además de beneficios asociados a acuerdos locales y a trayectorias deportivas destacadas”, explicó Bárbara Trujillo, asistente de Admisión de Santo Tomás Punta Arenas.

En este contexto, la institución informó que quienes se matriculen hasta el 6 de marzo podrán acceder al beneficio de matrícula gratuita, como una medida orientada a apoyar el ingreso a la educación superior.

Las personas interesadas en conocer más sobre la oferta académica 2026, los cupos disponibles y los apoyos institucionales, pueden acercarse al área de Admisión en sede Mejicana 665.


IMG_1786

SANTO TOMÁS POTENCIA EL BIENESTAR DE PERSONAS MAYORES CON FERIA INTEGRAL EN VIVIENDAS TUTELADAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ERIKA FARÍAS ES LA DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELECTO

Leer Más

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

8d9a9b9a-db10-46b1-8a44-47ec52b45803
nuestrospodcast
IMG_1049

SANTO TOMÁS MANTIENE MATRÍCULAS ABIERTAS PARA SU OFERTA ACADÉMICA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
IMG_1049

SANTO TOMÁS MANTIENE MATRÍCULAS ABIERTAS PARA SU OFERTA ACADÉMICA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
UNIDAD DE TURISMO (7)

CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGISTRA MÁS DE 4 MIL ATENCIONES EN ENERO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Claudia Lagos Serrano, subsecretaria de Educación Parvularia

COLUMNA DE OPINIÓN | LA EDUCACIÓN PARVULARIA AVANZA CON ESTÁNDARES DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA ACTUALIZADOS Y POTENCIADORES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250