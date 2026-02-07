SANTO TOMÁS MANTIENE MATRÍCULAS ABIERTAS PARA SU OFERTA ACADÉMICA

La institución informa que aún existen cupos disponibles en algunas carreras y que quienes se matriculen hasta el 6 de marzo podrán acceder al beneficio de matrícula gratuita.

Santo Tomás sede Punta Arenas informó que su proceso de matrícula para el año académico 2026 se mantendrá abierto hasta el 31 de marzo. Actualmente, la institución cuenta con cupos disponibles en algunas de las carreras que conforman su oferta académica, invitando a quienes estén evaluando iniciar o retomar estudios superiores a informarse y conocer las distintas alternativas formativas disponibles en la sede.

Entre las carreras con cupos disponibles se encuentra Topografía. Al respecto, René Zúñiga San Martín, jefe de carrera, destacó las características y proyección de esta opción formativa. “Invitamos a las personas interesadas a acercarse a la sede Mejicana para conocer la carrera de Topografía. Es una carrera versátil, que combina trabajo en terreno y en oficina, con alta empleabilidad en áreas como la construcción y el desarrollo de proyectos, sectores que presentan una importante actividad en nuestra región. Está dirigida a hombres y mujeres de distintas edades que buscan una formación técnica con buenas oportunidades laborales”, señaló.

Desde el área de Administración, Dante Ortiz, jefe de carrera de Técnico en Logística, explicó que esta área contempla tres líneas formativas: administración, contabilidad y logística. “Cada una responde a necesidades específicas dentro de las organizaciones actuales. La administración entrega una visión integral de la gestión de recursos; la contabilidad corresponde a un ámbito técnico y normativo altamente especializado; y la logística cumple hoy un rol estratégico dentro de las empresas, ya que una adecuada gestión permite optimizar procesos y recursos”, indicó.

Ortiz agregó que las carreras del área están diseñadas para permitir la especialización y proyección profesional de los estudiantes, incluyendo la posibilidad de continuar estudios en el corto o mediano plazo. “Aún existen cupos disponibles y estamos disponibles para orientar a quienes están evaluando su ingreso a la educación superior. Siempre es un buen momento para dar ese paso”, afirmó.

Apoyos institucionales para el acceso a la educación superior

Junto a los beneficios estatales, Santo Tomás dispone de distintos apoyos institucionales orientados a facilitar el acceso y permanencia en la educación superior, considerando becas internas, convenios y otros beneficios dirigidos a diversos perfiles de estudiantes.

“Para quienes no acceden a beneficios estatales, Santo Tomás cuenta con alternativas de apoyo institucional, como becas y convenios, además de beneficios asociados a acuerdos locales y a trayectorias deportivas destacadas”, explicó Bárbara Trujillo, asistente de Admisión de Santo Tomás Punta Arenas.

En este contexto, la institución informó que quienes se matriculen hasta el 6 de marzo podrán acceder al beneficio de matrícula gratuita, como una medida orientada a apoyar el ingreso a la educación superior.

Las personas interesadas en conocer más sobre la oferta académica 2026, los cupos disponibles y los apoyos institucionales, pueden acercarse al área de Admisión en sede Mejicana 665.

