BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE INVITA AL 20° FESTIVAL “ECHÉMOSLE UNA MANO AL RÍO”

Con una invitación abierta a toda la comunidad, el Barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas se prepara para la realización del 20° Festival “Echémosle una Mano al Río”, una tradicional actividad que busca fortalecer la identidad barrial y promover la valoración del entorno natural y la vida en comunidad.

El evento, gratuito, al aire libre y abierto a todo público, se desarrollará en dos jornadas: el sábado 7 de febrero, a partir de las 19:00 horas, y el domingo 8 de febrero, desde las 16:00 horas.

Ambas jornadas se realizarán en el frontis de la Junta de Vecinos N°22, ubicada en Ramón Carnicer N° 0299, espacio que se ha consolidado como un punto de encuentro emblemático para este festival que cumple 20 años de historia, y que se concreta gracias al trabajo colaborativo de vecinos, vecinas y organizaciones del sector.

Durante estas dos décadas, “Echémosle una Mano al Río” se ha consolidado como una instancia de encuentro social y cultural, poniendo en valor el compromiso colectivo con el cuidado del río, el entorno y el fortalecimiento de las redes de apoyo en el barrio.

Como parte de su tradición, el festival reconoce cada año a un vecino o vecina del sector, destacando sus valores de colaboración, solidaridad y compromiso con el barrio. Este reconocimiento lleva el nombre de Pedro Nahuel Morales, carabinero que dejó un importante legado en el barrio, manteniendo viva su memoria y ejemplo de servicio.

La vigésima versión del festival marca un hito con la incorporación, por primera vez, del Grupo Motor de la Red de Cuidados, formado por vecinos y vecinas que promueven la solidaridad, el acompañamiento y la ayuda entre quienes más lo necesitan. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno Regional con apoyo del BID y la Universidad de Magallanes, busca fortalecer las redes de apoyo locales y el cuidado mutuo en el barrio, haciendo que todos los vecinos puedan sentirse parte y apoyados en la vida diaria.

En este contexto, la organización extendió un llamado especial a la comunidad a invitar y acompañar a vecinos y vecinas con movilidad reducida, o que se encuentren solos o solas, quienes contarán con asientos preferenciales especialmente habilitados, reforzando el carácter solidario, inclusivo y de cuidado mutuo del festival.

Desde la organización reiteraron la invitación a participar de esta actividad que une cultura, encuentro social y cuidado entre vecinos, fortaleciendo los lazos de apoyo y pertenencia en el Barrio 18 de Septiembre.

