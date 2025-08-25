Punta Arenas,
25 de agosto de 2025

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO FOTOGRÁFICO "INSTANTES DE MI BARRIO"

​La actividad se enmarca en el Plan de Gestión Social, eje Patrimonio e Identidad del Programa Quiero Mi Barrio y será un aporte para la creación del producto comunicacional "Historia de Barrio".

Villa Loteo del Mar

Con el objetivo de capturar la esencia, vida y rincones únicos del barrio "Villa del Mar" y también los recuerdos de sus habitantes, el Programa Quiero Mi Barrio organizó un concurso fotográfico denominado "Instantes de mi Barrio" al que están convocadas todas las personas residentes en el sector.


El certamen cuenta con dos categorías: Fotografía Antigua, denominada "Una mirada a nuestro pasado", para registros desde la inauguración del barrio Loteo del Mar en 1997 hasta el 2010; y Fotografía Actual o reciente, denominada "Fragmentos del presente", para imágenes desde el año 2011 hasta la actualidad. La fotografía puede representar a personas, actividades, animales, geografía, viviendas, calles, paisajes, murales, parques, episodios climáticos o puntos de naturaleza del Barrio Villa del Mar.


El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, señaló "Junto con los relatos orales, las fotografías nos ayudan a reconstruir la historia colectiva de los barrios, por lo que invitamos a vecinas y vecinos a buscar en sus archivos y participar en esta iniciativa. Igualmente, llamamos a tomas imágenes del Barrio Villa del Mar en la actualidad, aportando la mirada y puntos de vista que los propios residentes tienen de su entorno".


 

Al enviar las fotografías, las y los participantes aceptan el uso de las imágenes para distintos fines por parte del Programa Quiero Mi Barrio, lo que considera una exposición, uso en redes sociales y medios de comunicación regionales, entre otros. Esto incluye autorizar el uso de imágenes de niños, niñas y adolescentes retratados (en caso de postular una fotografía que incluya a un/a menor de edad).


Los trabajos deben enviarse al correo electrónico [email protected] o en caso de formato impreso, hacerlas llegar en sobre cerrado a la oficina barrial del programa "Quiero Mi Barrio", ubicada en Salvador Allende N°01473-J, segundo piso (locales comerciales) de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. Cada participante podrá enviar un máximo de dos imágenes por categoría, indicando la categoría a la cual participa, un título y breve reseña de la imagen. Además, indicar nombre completo del concursante, edad, dirección y teléfono de contacto.


Todas las fotografías que se presenten y que cumplan con los requerimientos expuestos en el punto anterior, serán publicadas a través de las plataformas digitales del programa "Quiero Mi Barrio" en Villa del Mar, es decir @qmb_loteodelmar, en Instagram y Quiero mi Barrio Loteo del Mar – etapa II, en Facebook.


Las fotografías que cumplan con los requisitos del concurso, serán expuestas en las redes sociales mencionadas, entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre, resultando finalistas las 6 fotografías más votadas de cada categoría. El trabajo más votado de cada categoría será premiado como la fotografía más popular. Las fotografías ganadoras serán elegidas entre los trabajos restantes, por un representante de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo, un representante del Municipio de Punta Arenas y un profesional de fotografía.


El sábado 13 de septiembre, se darán a conocer los ganadores del Concurso de Fotografía "Instantes de Mi Barrio" y los trabajos se exhibirán en el Centro Comunitario Caguach donde tendrá lugar una de las jornadas del concurso de la Mejor Empanada Barrial. Los premios se darán a conocer oportunamente.

MINVU INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL GLACIAR PINGO EN PUERTO NATALES

OBISPADO DE PUNTA ARENAS Y CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR RENUEVAN CONVENIO EN APOYO A LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

Leer Más

​El acuerdo contempla una serie de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la campaña, entre ellas la distribución de alcancías, colectas especiales en comunidades pastorales y actividades de sensibilización en colegios y parroquias.

​El acuerdo contempla una serie de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la campaña, entre ellas la distribución de alcancías, colectas especiales en comunidades pastorales y actividades de sensibilización en colegios y parroquias.

SEREMI Y SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES IMPULSAN FORMACIÓN EN TEA CON APORTE DE LA COMUNA DE LA FLORIDA, LÍDER EN EL PAÍS EN ESTA TEMATICA

SAE-Estudiantes

ADMISIÓN ESCOLAR (SAE): ¿CUÁLES SON LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN OBLIGADOS A POSTULAR A UN COLEGIO PARA 2026?

Villa Loteo del Mar

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO FOTOGRÁFICO "INSTANTES DE MI BARRIO"

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

VISITAS A TORRES DEL PAINE CRECEN Y AVANZA HACIA UN TURISMO MENOS ESTACIONAL

