REPORTAN AUMENTO DE PERSONAS EXPULSADAS DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

​ La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes informó de una preocupante alza en la cantidad de personas que, en los últimos días de diciembre del 2025 e inicios del 2026, han sido expulsadas del Parque Nacional Torres del Paine por transgredir las normativas que rigen al área protegida que se encuentra bajo su administración.



​ Hoy, viernes 9, fue expulsado un turista que se encontraba acampando en un lugar no habilitado en el sector de Dickson, mientras que el pasado miércoles aconteció con un visitante que, mientras se encontraba en Base Torres, fue sorprendido por un guía usando una cocinilla en un sector no habilitado para dicho fin.



​ No obstante, durante el periodo de las celebraciones de fin de año, CONAF debió afrontar diversas situaciones que concluyeron en expulsión de turistas del parque.



​ La primera de ellas se registró en la víspera de Navidad, cuando fueron sorprendidos dos turistas encendiendo una cocinilla en pleno sendero de Base Torres, por lo cual se dio aviso a la avanzada de Carabineros apostada en el parque para proceder a su expulsión, considerando que transgreden la normativa, al hacer uso de una fuente calórica en un lugar no habilitado para dicho fin.



​ Misma suerte corrió, cuatro días después, un visitante por el mismo motivo, el que fue sorprendido por un guía turístico, quien avisó al personal guardaparques de CONAF. En la misma jornada, la Administración del Parque Nacional Torres del Paine recibió una llamada de la empresa concesionaria Vértice Patagonia, en la que reportaron de una turista que sufrió quemaduras en sus piernas mientras manipulaba una cocinilla, la que fue evacuada de emergencia del lugar.



​ Además, el 30 de diciembre, CONAF fue informada de 4 turistas que ingresaron por un sector no autorizado del parque, de los cuales, uno sufrió una lesión mientras se encontraban en el sector valle del Silencio, cercano a Base Torres.



​ Para el director regional (s) de CONAF, Michael Arcos, «esta cantidad de personas expulsadas y que han sido sorprendidas infringiendo la normativa es preocupante, ya que si bien colocan en riesgo la integridad ecosistémica del parque al poder generar un incendio forestal, también lo hacen con su seguridad personal».



​ A esto se sumó una serie de evacuaciones de personas que han sufrido lesiones mientras realizan trekking en senderos o circuitos de montaña, lo que obligó a desplegar intensos operativos de evacuación.



​ Solo en los últimos días, habían sido evacuadas cerca de 4 personas, a través de operativos conjuntos entre guardaparques, brigadistas y Carabineros.



​ Michael Arcos recalcó a los y las visitantes que llegan al área a «informarse y acatar la normativa del parque, ya que junto a la información que se entrega al adquirir sus tickets de ingreso y la que entrega el personal guardaparques, más el autocuidado de cada uno, se pueden evitar tragedias mayores». ​

