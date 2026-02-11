CUATRO TURISTAS EXTRANJEROS DETENIDOS EN TORRES DEL PAINE POR INFRINGIR NORMA DEL USO DE FUEGO

Tres turistas rusos y un estadounidense fueron detenidos en el Parque Nacional Torres del Paine tras ser sorprendidos utilizando fuentes de calor y fumando en sectores donde estas prácticas están estrictamente prohibidas. Los procedimientos se realizaron en coordinación entre guardaparques y Carabineros, en medio de una intensa fiscalización durante la temporada estival.

El primer procedimiento se registró a las 16:50 horas en el sector Lago Dickson. Carabineros de la Avanzada Temporal fueron alertados por personal de CONAF respecto de un turista extranjero que se encontraba fumando en un lugar prohibido. Tras concurrir al sector y constatar la infracción, el sujeto fue detenido y trasladado bajo custodia policial.

Más tarde, cerca de las 18:00 horas, personal de la Tenencia Temporal Torres del Paine acudió hasta el sector Pudeto, luego de la denuncia de un guía de turismo que sorprendió a tres turistas con una cocinilla encendida en un área no autorizada. Los involucrados fueron detenidos por infracción a la Ley N° 20.653.

Desde la administración del parque reiteraron que la prohibición de encender fuego o utilizar fuentes de calor fuera de los espacios autorizados responde a la fragilidad del ecosistema y al historial de incendios que han afectado gravemente la zona en años anteriores. Por instrucción del Ministerio Público, los cuatro detenidos pasarán a control de detención este miércoles 11 de febrero en el Juzgado de Garantía de Puerto Natales, instancia que se realizará vía telemática.