11 de febrero de 2026

CUATRO TURISTAS EXTRANJEROS DETENIDOS EN TORRES DEL PAINE POR INFRINGIR NORMA DEL USO DE FUEGO

Los turistas de nacionalidad rusa y estadounidense fueron sorprendidos manipulando fuentes de calor en los sectores de Paine Grande y Dickson.

Tres turistas rusos y un estadounidense fueron detenidos en el Parque Nacional Torres del Paine tras ser sorprendidos utilizando fuentes de calor y fumando en sectores donde estas prácticas están estrictamente prohibidas. Los procedimientos se realizaron en coordinación entre guardaparques y Carabineros, en medio de una intensa fiscalización durante la temporada estival.

El primer procedimiento se registró a las 16:50 horas en el sector Lago Dickson. Carabineros de la Avanzada Temporal fueron alertados por personal de CONAF respecto de un turista extranjero que se encontraba fumando en un lugar prohibido. Tras concurrir al sector y constatar la infracción, el sujeto fue detenido y trasladado bajo custodia policial.

Más tarde, cerca de las 18:00 horas, personal de la Tenencia Temporal Torres del Paine acudió hasta el sector Pudeto, luego de la denuncia de un guía de turismo que sorprendió a tres turistas con una cocinilla encendida en un área no autorizada. Los involucrados fueron detenidos por infracción a la Ley N° 20.653.

Desde la administración del parque reiteraron que la prohibición de encender fuego o utilizar fuentes de calor fuera de los espacios autorizados responde a la fragilidad del ecosistema y al historial de incendios que han afectado gravemente la zona en años anteriores. Por instrucción del Ministerio Público, los cuatro detenidos pasarán a control de detención este miércoles 11 de febrero en el Juzgado de Garantía de Puerto Natales, instancia que se realizará vía telemática.

RÉCORD NEGATIVO: CONAF REGISTRA LA MAYOR CANTIDAD DE EXPULSIONES EN PARQUES NACIONALES DE LA PATAGONIA

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

FESTIVAL COSTUMBRISTA CHILOTE CONVOCÓ ALREDEDOR DE 10 MIL PERSONAS EN PUERTO NATALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PUNTA ARENAS AFINA DETALLES FINALES PARA EL CHAPUZÓN KIDS 2026

ESTAFAS DIGITALES EN VACACIONES: EXPERTO EXPLICA CÓMO PROTEGERNOS Y EVITAR SER BLANCO DE ATAQUES