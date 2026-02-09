Punta Arenas,
9 de febrero de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | EL ESPEJISMO DE LA DEMOCRATIZACIÓN DIGITAL

Por: Manuel Reyes, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello (UNAB)

Manuel Reyes - UNAB

Hoy vivimos una paradoja tecnológica: nunca fue tan fácil conversar con una inteligencia artificial, pero nunca fue tan complejo delegarle un proceso industrial autónomo. Mientras plataformas como ChatGPT (OpenAI) o Claude (Anthropic) han democratizado el acceso a la consulta rápida, la automatización de procesos críticos permanece bajo un férreo peaje corporativo y técnico.

En la minería, esta brecha es crítica. Un geólogo puede pedirle a una IA que resuma un informe técnico en segundos, pero si intenta programar un agente que procese masivamente 1,000 metros de testigos de sondaje —analizando fotografías de alta resolución y datos de QEMSCAN para clasificar mineralogía de cobre—, se enfrenta a muros de pago, APIs costosas y la exposición de datos estratégicos en nubes extranjeras. La GenAI es democrática en el "paso a paso", pero la automatización a escala es hoy un privilegio de quienes pueden costear créditos infinitos.

Esta restricción no es solo comercial; es física. La demanda de "razonamiento" por agentes es exponencial: un solo proceso automatizado que analiza mil muestras consume el cómputo de miles de usuarios chateando. Para evitar el colapso, las Big Tech usan la tarjeta de crédito como un firewall operativo.

¿Cuál será la evolución? Probablemente no vendrá de una "tarifa plana" en la nube, sino de la soberanía local. El futuro del procesamiento masivo de datos reside en modelos de pesos abiertos como Llama 3 o DeepSeek, ejecutándose en servidores propios. Solo cuando el motor de inferencia sea un recurso local, veremos una minería inteligente, privada y sin peajes por cada mineral identificado o documento procesado.

Manuel Reyes

Facultad de Ingeniería UNAB





LANZAN EN PUNTA ARENAS EL PROGRAMA “DIGITALIZA TU ALMACÉN 2026” PARA FORTALECER EL COMERCIO DE BARRIO EN MAGALLANES

CADEM: CASI LA MITAD DE LOS ENCUESTADOS RESPALDA MANTENER CANDIDATURA DE MICHELLE BACHELET A LA ONU

Un 49% de las personas consultadas se manifestó a favor de que la ex Presidenta continúe su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, según la encuesta Plaza Pública Cadem de febrero.

Un 49% de las personas consultadas se manifestó a favor de que la ex Presidenta continúe su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas, según la encuesta Plaza Pública Cadem de febrero.

nuestrospodcast
Lourdes Vergara

21 ESTUDIANTES REALIZAN SU PRÁCTICA EN ENAP MAGALLANES EN ÁREAS COMO GEOLOGÍA, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DÍA MUNDIAL DE LAS LEGUMBRES: 5 MOTIVOS PARA INCLUIR ESTOS ALIMENTOS EN TU PLATO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANDA NACIONAL “STEREO 3” CELEBRA 25 AÑOS DE HISTORIA CON SHOW DREAMS PUNTA ARENAS.

publicite aquí