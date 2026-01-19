Punta Arenas,
19 de enero de 2026

CHAODEUDAS: NUEVA PLATAFORMA DIGITAL BUSCA SACAR A MILES DE CHILENOS DE LA MOROSIDAD

Buenos días región.

alprestamochile

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Pamela Martínez, country manager de Alprestamo Chile, informó a la ciudadanía sobre el lanzamiento de ChaoDeudas, una innovadora plataforma digital desarrollada en alianza con Equifax Chile, orientada a facilitar el refinanciamiento de deudas y promover una mayor inclusión financiera en el país, especialmente en un período marcado por los gastos asociados a las vacaciones de verano.

ChaoDeudas nace como una solución concreta frente a un escenario complejo, donde la morosidad afecta a 1 de cada 4 personas en Chile y más de 3,9 millones de ciudadanos podrían beneficiarse de procesos de refinanciamiento. La plataforma conecta de forma rápida, segura y 100% digital a los consumidores con distintas instituciones financieras, permitiendo acceder a ofertas personalizadas, condiciones competitivas y trámites simplificados en un solo lugar.

La iniciativa es resultado de la alianza entre Equifax, compañía global de datos, analítica y tecnología con más de 45 años de experiencia en Chile, y Alprestamo, fintech especializada en vincular personas con productos financieros personalizados de manera transparente y eficiente. Este trabajo conjunto busca generar un impacto económico positivo y ampliar el acceso al crédito a sectores que históricamente han quedado fuera del sistema financiero formal.

​Entre los principales beneficios de ChaoDeudas para los usuarios se encuentra el acceso inmediato a alternativas de financiamiento en línea, la posibilidad de obtener importantes descuentos en deudas morosas vigentes y la opción de salir de Dicom, permitiendo así recuperar la salud financiera. Para las instituciones financieras, la plataforma optimiza la recuperación de cartera mediante un sistema digital eficiente y medible, fortaleciendo al mismo tiempo la estabilidad económica del país.

​Quienes deseen conocer más detalles sobre esta nueva herramienta pueden visitar el sitio web www.chao http://www.chaodeudas.cl



INCENDIOS EN ÑUBLE Y BIOBÍO: PRESIDENTE BORIC ANUNCIA COORDINACIÓN Y REUNIÓN CON KAST

​El Presidente informó que conversó con su sucesor para compartir información sobre la emergencia y se estima que el lunes se junte con él en La Moneda.

​El Presidente informó que conversó con su sucesor para compartir información sobre la emergencia y se estima que el lunes se junte con él en La Moneda.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

HOMENAJE A TOMÁS RADONICH MARCA EL TORNEO DE GOLF PESCA CISNE “OPEN 2026”

HOMENAJE A TOMÁS RADONICH MARCA EL TORNEO DE GOLF PESCA CISNE “OPEN 2026”

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS EXTIENDE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SUEÑOS DEL ANDINO CON INVERSIÓN CERCANA A 10 MILLONES

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

NUEVO PROGRAMA GEEK DEBUTA EN POLAR COMUNICACIONES CON ANÁLISIS DE VIDEOJUEGOS, CINE Y CULTURA POP