Punta Arenas,
28 de noviembre de 2025

SEREMI DEL TRABAJO LANZA KIT DIGITAL DE LEY DE CONCILIACIÓN EN COMUNA DE PRIMAVERA

​La autoridad se hizo presente en la feria de servicios públicos realizada en la localidad de “Cerro Sombrero” y participó de la distinción a ocho mujeres lideresas de la comuna, donde hizo la difusión del material alusivo a la ley de conciliación y los avances legislativos para las mujeres.

kitprimavera

​Durante el segundo día del despliegue de la cartera del Trabajo a la provincia de Tierra del Fuego y en el marco de la Feria de Servicios Públicos “MovilizaDOS” desarrollada en la comuna de Primavera, la seremi del Trabajo, Jessica Bengoa, realizó el lanzamiento del llamado “Kit de Conciliación”, material que busca dar a conocer la normativa sobre corresponsabilidad familiar y otros avances legislativos para las mujeres.

 
En la instancia, además, se realizó una ceremonia de distinción para un total de ocho mujeres dirigentes en diferentes áreas del quehacer provincial, algunas de las cuales destacaron la presencia de la autoridad laboral y la entrega del material informativo sobre 40 horas, ley TEA, entre otras.

 
Una de ellas fue Marcela Silva, presidenta del comité habitacional “Pioneros” de la comuna de Primavera, quien destaca las leyes que hoy benefician a las mujeres. “Siempre las noticias que favorezcan a las mujeres en todos los ámbitos, sobre todo en lo que es mayor equidad, para nosotras tienen un impacto muy positivo, ya que nos permite avanzar en todo lo que hacemos y esta jornada de hoy nos permitió conocer más sobre las nuevas leyes, poder aprovecharlas al máximo y después, como lideresas de cada una de las organizaciones, transmitir esto a nuestros vecinos y vecinas”.

 
“Para nosotros, que vengan las autoridades acá a informarnos de esto, es un beneficio. Es muy importante esta difusión, porque así podemos acudir a ellos, hacer las consultas pertinentes y manifestar las necesidades reales de la comuna. En la isla tenemos otra realidad, tenemos la particularidad de la distancia y una realidad distinta, pero somos todas mujeres y el beneficio de estas leyes siempre va a ser para todas”, destacó.

 
La seremi del Trabajo, por su parte, agradeció el espacio aportado por la Dirección de Organizaciones Sociales (DOS) para hacer el lanzamiento de este kit y la entrega del material a las y los presentes.

 
“Comentar que estuvimos desplegados en la comuna de Primavera, junto a distintas instituciones. Entre nuestros servicios relacionados, nos acompañó, personalmente una funcionaria del IPS de Porvenir y estuvimos conversando con diferentes mujeres y también relevando la labor que estas distintas lideresas han ejecutado en sus organizaciones. Y en ese marco, hicimos también entrega de este material informativo en el que damos a conocer las múltiples leyes que nuestro ministerio ha implementado en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, entendiendo que también es una oportunidad de descentralizar la información a las comunas más alejadas de nuestra región de Magallanes”, recalcó la autoridad.

 
El “Kit de Conciliación” es un material disponible de manera digital que entrega información clara y concisa sobre la normativa que –como su nombre lo dice- favorece la conciliación de la vida personal y laboral. Se trata de un sitio web informativo creado con el propósito de hacer más amigable y cercanos los beneficios de esta ley, tales como: el reconocimiento de las labores de cuidado (remuneradas o no) en el Código del Trabajo, el derecho preferente de trabajadores a feriado legal que coincida con las vacaciones de sus hijos/as, el derecho al teletrabajo o trabajo a distancia, entre otras.

 
A diferencia de lo que ocurre con otras leyes, los derechos de la ley de conciliación pueden ser ejercidos, tanto por un trabajador como por una trabajadora, lo que deja atrás la habitual titularidad exclusiva de la madre, lo cual ayuda a eliminar los estereotipos de género.

 
Asimismo, junto a esta ley, se destaca otra batería de medidas impulsadas por el gobierno para la conciliación con corresponsabilidad. Entre estas se destacan: Ley 40 Horas, Ley Sanna, Ley TEA, Ley Karin, Política Nacional de Apoyos y Cuidados, entre otros.










FUNCIONARIA ASEGURA LA SUPERVIVENCIA DE DOS SIGLOS DE HISTORIA DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES EN MAGALLANES

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS: “ES UN HITO LARGAMENTE ESPERADO POR LA COMUNIDAD”

​El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.

​El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.

SHOA PUBLICA PRIMERA CARTA NÁUTICA ELECTRÓNICA S-101 DE LA ANTÁRTICA A NIVEL MUNDIAL

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL: BLUMAR ENTREGA BALANCE ANUAL EN MAGALLANES

TRADICIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA: ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE FESTEJA 67 AÑOS DE VIDA EDUCATIVA EN PUNTA ARENAS