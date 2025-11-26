“DANCE CHALLENGE MAGALLANES” LLEGA CON COMPETENCIA, WORKSHOPS Y MÚLTIPLES ESTILOS EN EL INSTITUTO DON ESTE 29 Y 30 DE NOVIEMBRE

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora de la Academia de Danza Moderna Alejandra Villarroel, Alejandra Villarroel, entregó detalles del certamen “Dance Challenge Magallanes”, que se realizará los días 29 y 30 de noviembre en el gimnasio del Instituto Don Bosco.

La instancia reunirá a bailarines de la región y contará con diversas categorías en competencia, entre ellas Jazz Dance, Poms, Urban Show, Hip Hop, Reggaeton, Comercial Dance, Lyrical y Contemporáneo, entre otras, en lo que se proyecta como uno de los eventos dancísticos más amplios del año en Magallanes.

Además, la directora destacó la realización de workshops especiales abiertos a la comunidad. El evento contará con la clase de Hip Hop con Pato Lagos (@lagospato) y de Heels con Nicol Ojeda (@nko.ojedance), anunciados como parte de la experiencia formativa del certamen.

La venta de cupos y la atención a interesados está disponible en Avenida España 1047 (Espacio Blooms), donde la academia mantiene su punto de contacto para consultas e inscripciones. El certamen busca reunir a niñas, jóvenes y adultos en dos jornadas que combinarán competencia, formación y una vitrina para los talentos locales de la danza.





