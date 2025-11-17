Punta Arenas,
17 de noviembre de 2025

VIVE PÁDEL RECIBIÓ A HERNÁN "NANO" SOTO PARA HABLAR DEL MÁSTER DE LA LIGA PÁDEL MAGALLANES

VIVE PÁDEL

Vive Pádel recibió a Hernán "Nano" Soto para hablar del Máster de la Liga Pádel MagallanesEn una nueva edición de Vive Pádel, el espacio deportivo de Polar Comunicaciones, el conductor recibió como invitado a Hernán Soto, conocido en el ambiente del pádel como "Nano", propietario y socio del complejo Go Pádel de Punta Arenas.Durante la conversación, Soto profundizó en los preparativos y expectativas del Máster de la Liga Pádel Magallanes, el torneo que marca el cierre oficial de la temporada. En este evento participarán las ocho mejores parejas de cada categoría, un cuadro final reservado solo para los duplas con mejor rendimiento del año.El Máster se disputará bajo un formato de eliminación directa, aumentando la exigencia competitiva y prometiendo encuentros de alto nivel para los aficionados del pádel regional. Según comentó el invitado, este torneo no solo reconoce a los jugadores más destacados del ciclo, sino que también consolida el crecimiento sostenido que ha tenido el pádel en Magallanes durante los últimos años.La entrevista dejó en evidencia el entusiasmo de la comunidad y el compromiso de los organizadores por seguir impulsando el desarrollo de este deporte en la zona. 

Según comentó el invitado, este torneo no solo reconoce a los jugadores más destacados del ciclo, sino que también consolida el crecimiento sostenido que ha tenido el pádel en Magallanes durante los últimos años.La entrevista dejó en evidencia el entusiasmo de la comunidad y el compromiso de los organizadores por seguir impulsando el desarrollo de este deporte en la zona.En una nueva edición de Vive Pádel, el espacio deportivo de Polar Comunicaciones, el conductor recibió como invitado a Hernán Soto, conocido en el ambiente del pádel como “Nano”, propietario y socio del complejo Go Pádel de Punta Arenas. 

Durante la conversación, Soto profundizó en los preparativos y expectativas del Máster de la Liga Pádel Magallanes, el torneo que marca el cierre oficial de la temporada. En este evento participarán las ocho mejores parejas de cada categoría, un cuadro final reservado solo para los duplas con mejor rendimiento del año. 

El Máster se disputará bajo un formato de eliminación directa, aumentando la exigencia competitiva y prometiendo encuentros de alto nivel para los aficionados del pádel regional. Según comentó el invitado, este torneo no solo reconoce a los jugadores más destacados del ciclo, sino que también consolida el crecimiento sostenido que ha tenido el pádel en Magallanes durante los últimos años.La entrevista dejó en evidencia el entusiasmo de la comunidad y el compromiso de los organizadores por seguir impulsando el desarrollo de este deporte en la zona.



VIVE PÁDEL RECIBIÓ A HERNÁN "NANO" SOTO PARA HABLAR DEL MÁSTER DE LA LIGA PÁDEL MAGALLANES

AUTORIDADES REGIONALES ENTREGAN BALANCE ELECTORAL TRAS LA JORNADA DEL 16 DE NOVIEMBRE

​Magallanes reportó una elección segura, ordenada y con funcionamiento ejemplar de los servicios públicos.

​Magallanes reportó una elección segura, ordenada y con funcionamiento ejemplar de los servicios públicos.

Balance elecciones 1
MUNICIPIO CONCLUYE RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL TRAS INTENSO DESPLIEGUE LOGÍSTICO

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

MAGALLANES REGISTRÓ ALTA PROPORCIÓN DE VOTOS NULOS Y BLANCOS EN ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2025

“PARA ELECCIONES HAY UNA CALMA, PERO EL DÍA LUNES REGRESA EL VIENTO”: DOMINGO ESTABLE, INFORMA NICOLAS BUTOROVIC EN POLAR COMUNICACIONES

