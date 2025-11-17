VIVE PÁDEL RECIBIÓ A HERNÁN "NANO" SOTO PARA HABLAR DEL MÁSTER DE LA LIGA PÁDEL MAGALLANES

Vive Pádel recibió a Hernán “Nano” Soto para hablar del Máster de la Liga Pádel MagallanesEn una nueva edición de Vive Pádel, el espacio deportivo de Polar Comunicaciones, el conductor recibió como invitado a Hernán Soto, conocido en el ambiente del pádel como “Nano”, propietario y socio del complejo Go Pádel de Punta Arenas.Durante la conversación, Soto profundizó en los preparativos y expectativas del Máster de la Liga Pádel Magallanes, el torneo que marca el cierre oficial de la temporada. En este evento participarán las ocho mejores parejas de cada categoría, un cuadro final reservado solo para los duplas con mejor rendimiento del año.El Máster se disputará bajo un formato de eliminación directa, aumentando la exigencia competitiva y prometiendo encuentros de alto nivel para los aficionados del pádel regional.

