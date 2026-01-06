Punta Arenas,
6 de enero de 2026

PUNTA ARENAS: TEMPORADA DE VERANO ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL MERCADO INMOBILIARIO EN EL SUR DEL PAÍS

​La temporada estival impulsa el interés por la compra de viviendas en el sur del país, contexto en el que los desarrolladores inmobiliarios presentan una serie de oportunidades con regalos y facilidades para unidades en entrega inmediata, como apoyo para la habilitación y decoración del hogar.

Punta Arenas_Oportunidades adquirir vivienda en verano

​Durante el verano, las zonas lacustres del sur del país registran un mayor dinamismo inmobiliario, impulsado por el aumento de visitantes y la alta demanda por arriendos temporales. Asimismo, existe un incremento del interés por la compra de viviendas, tanto como residencia definitiva como segunda vivienda, una dinámica propia de los mercados turísticos del sur que el sector inmobiliario sigue de cerca.

 
“En los últimos meses hemos visto una reactivación en la demanda inmobiliaria regional, impulsada principalmente por el subsidio al dividendo, que ha permitido a muchas familias volver a evaluar la compra de vivienda. En ese escenario, contamos con proyectos con entrega inmediata en Villarrica, Puerto Varas y Punta Arenas y, solo en el caso de Puerto Montt con unidades bajo las 4.000 UF, lo que hoy abre oportunidades concretas para quienes buscan acceder a una vivienda con mejores condiciones financieras”, indica Enrique Loeser, gerente comercial de Inmobiliaria Altas Cumbres.

 
Bajo este escenario, Inmobiliaria Altas Cumbres presentó su Campaña de Verano, orientada exclusivamente a unidades en entrega inmediata, que considera la entrega de una gift card de $3 millones, disponible con escritura en mano y utilizable en comercios asociados, como un apoyo directo para la decoración de tu nuevo hogar.

 
Estas oportunidades pueden complementarse con alternativas de financiamiento del pie en cuotas, orientadas a disminuir la carga financiera inicial de las familias mediante la distribución del pago en plazos más extensos, facilitando el acceso a viviendas ya disponibles. A modo de referencia, en el proyecto Alta Vista, el pie puede financiarse en 60 cuotas de aproximadamente $210.000, reforzando el atractivo de las unidades en entrega inmediata.

 
En ese contexto, el ejecutivo destacó que la combinación de estacionalidad, incentivos estatales y oferta inmobiliaria disponible responde a las condiciones actuales del mercado regional. “Hoy existen oportunidades reales para acceder a una vivienda, especialmente en regiones, y nuestro foco es facilitar ese proceso con alternativas concretas que permitan a las familias tomar decisiones informadas y acordes a su capacidad financiera”, concluyó.

SENADOR BIANCHI EXIGE AL GOBIERNO ACELERAR GESTIONES PARA REVERTIR CIERRE DEL SAPU 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS

MUNICIPIO DESTINARÁ $30 MILLONES EN 2026 PARA RECUPERAR MOBILIARIO URBANO RAYADO

​Ocho espacios públicos de alta concurrencia serán intervenidos por cuadrillas municipales mediante trabajos de pintura y mantención.

​Ocho espacios públicos de alta concurrencia serán intervenidos por cuadrillas municipales mediante trabajos de pintura y mantención.

PAES

14 ESTUDIANTES DE MAGALLANES SE DISTINGUEN POR SUS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LA REGIÓN ALCANZA PUNTAJES SOBRE EL PROMEDIO NACIONAL EN COMPRENSIÓN LECTORA E HISTORIA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

TRICEL PROCLAMA OFICIALMENTE A JOSÉ ANTONIO KAST COMO PRESIDENTE ELECTO

LOS TIEMPOS NUEVOS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SALIDA DE MADURO

LA TASA DE DESOCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA FUE 7,6% EN EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE DE 2025