Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de febrero de 2026

JAIME JELINCIC ANALIZÓ LA IMPORTANCIA DE LA PESCA Y ACUICULTURA PARA LA ECONOMÍA DE MAGALLANES

Pesca y Acuicultura en Magallanes

Jaime Jelincic

​Durante el programa Pesca y Acuicultura de Polar Comunicaciones, Jaime Jelincic, presidente Gastropuq, destacó el rol clave que cumple la pesca y acuicultura en la economía de Magallanes.

Jelincic señaló que la salmonicultura se ha transformado en uno de los principales soportes del empleo regional, con miles de puestos de trabajo especialmente en Tierra del Fuego y Última Esperanza.

En la conversación también se analizó el proyecto de hidrógeno verde en la región, la situación de las pymes, así como las expectativas frente a las medidas del nuevo gobierno.

Finalmente, sostuvo que la pesca y la acuicultura junto con el turismo son áreas que con una planificación estratégica, pueden consolidarse como pilares del desarrollo regional.



pesca chile hacienda

HACIENDA DESTACA APORTE DE PESCACHILE AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INVITA A ARTISTAS, ARTESANOS Y GESTORES CULTURALES A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA ENCONTRAR PROFESORES DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES

Leer Más

​La convocatoria estará abierta entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, a través de www.puntaarenas.cl, y está dirigida a personas que deseen impartir talleres en el Centro Cultural Municipal.

​La convocatoria estará abierta entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, a través de www.puntaarenas.cl, y está dirigida a personas que deseen impartir talleres en el Centro Cultural Municipal.

CT 7
nuestrospodcast
Foto ust

SANTO TOMÁS REALIZARÁ JORNADA COMUNITARIA GRATUITA ESTE SÁBADO EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
carabineros-patrulla-1200x630

DETIENEN A HOMBRE CON ARRESTO DOMICILIARIO TRAS ROBO EN LOCAL “EL CAIQUÉN” EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
club olimpo

ESCUELA DE FÚTBOL OLIMPO PUNTA ARENAS REPRESENTA A MAGALLANES EN TORNEO INTERNACIONAL EN PERÚ

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ps magallanes

DECLARACIÓN PÚBLICA | MAGALLANES NO SE CAE A PEDAZOS: DATOS, INVERSIÓN Y CRECIMIENTO DESMIENTEN LA NARRATIVA DE EMERGENCIA TOTAL