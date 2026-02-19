19 de febrero de 2026
JAIME JELINCIC ANALIZÓ LA IMPORTANCIA DE LA PESCA Y ACUICULTURA PARA LA ECONOMÍA DE MAGALLANES
Durante el programa Pesca y Acuicultura de Polar Comunicaciones, Jaime Jelincic, presidente Gastropuq, destacó el rol clave que cumple la pesca y acuicultura en la economía de Magallanes.
Jelincic señaló que la salmonicultura se ha transformado en uno de los principales soportes del empleo regional, con miles de puestos de trabajo especialmente en Tierra del Fuego y Última Esperanza.
En la conversación también se analizó el proyecto de hidrógeno verde en la región, la situación de las pymes, así como las expectativas frente a las medidas del nuevo gobierno.
Finalmente, sostuvo que la pesca y la acuicultura junto con el turismo son áreas que con una planificación estratégica, pueden consolidarse como pilares del desarrollo regional.
MUNICIPIO INVITA A ARTISTAS, ARTESANOS Y GESTORES CULTURALES A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA ENCONTRAR PROFESORES DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES
La convocatoria estará abierta entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, a través de www.puntaarenas.cl, y está dirigida a personas que deseen impartir talleres en el Centro Cultural Municipal.
