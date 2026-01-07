Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de enero de 2026

MAGALLANES: DESEMBARQUE PESQUERO CRECE 3,3 % EN OCTUBRE 2025

​El boletín de Pesca del INE informó que la cosecha realizada en los Centros de Cultivo presentó 12.827,43 toneladas, cifra que exhibió un crecimiento de 26,1%, en comparación a lo acontecido en el mismo mes de 2024.

Magallanes2

Según el último informe de pesca publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y correspondiente al mes de octubre de 2025, en la región de Magallanes y Antártica Chilena se registró un total de 16.079,53 toneladas de recursos extraídos, considerando desembarques y cosecha; denotando una variación positiva de 3,3%, en relación a idéntico mes del año pasado.

Según lo informado, el resultado anterior se explicó, principalmente, por la cosecha realizada en los Centros de Cultivo, que presentó 12.827,43 toneladas; cifra que exhibió un crecimiento de 26,1%, en comparación a lo acontecido en el mismo mes de 2024.

A su vez, este aumento se debió al mayor tonelaje cosechado del recurso Salmón del Atlántico. De igual manera, con una incidencia positiva en el total, el desembarque Artesanal fue 1.156,30 toneladas en el mes de octubre del año 2025; dejando en evidencia un alza de 4,2%, con respecto a lo observado en idéntico mes del año anterior.

Esta variación se explicó, fundamentalmente, por el crecimiento en la cantidad desembarcada del recurso Centollón. En tanto, el desembarque Industrial incidió negativamente en el total, presentando 2.095,81 toneladas en el período de análisis; cifra que anotó una variación negativa de 51,1%, al comparar con igual mes del año pasado. Esta disminución se debió, principalmente, al menor tonelaje desembarcado del recurso Merluza Tres Aletas.

Desembarque artesanal

En el mes de octubre de 2025 el desembarque Artesanal fue 1.156,30 toneladas, denotando una variación positiva de 4,2%; que significó 46,15 toneladas más desembarcadas, con respecto a idéntico mes del año pasado.

En relación a lo anterior, el recurso Centollón presentó la mayor incidencia positiva en el desembarque Artesanal, registrando 375,91 toneladas desembarcadas en el período de análisis; cifra que evidenció un importante aumento de 103,9%, en comparación a lo acontecido en el mismo mes de 2024. De igual manera, el recurso Centolla incidió positivamente en el desembarque Artesanal, con 609,30 toneladas desembarcadas; exhibiendo un crecimiento de 1,8%, en relación al mes de octubre del año anterior.

En tanto, los recursos agrupados en Otros Artesanal incidieron negativamente en el desembarque Artesanal, con 171,10 toneladas desembarcadas; anotando una disminución de 47,7%, con respecto a idéntico mes del año pasado.

Desembarque industrial

El desembarque Industrial presentó 2.095,81 toneladas en el mes de octubre de 2025, exhibiendo un descenso de 51,1%; que significó 2.188,38 toneladas menos desembarcadas, al comparar con igual mes del año anterior. La variación negativa registrada en el desembarque Industrial se explicó, fundamentalmente, por el recurso Merluza Tres Aletas, que anotó 191,15 toneladas desembarcadas en el período de análisis; denotando una disminución de 93,1%, con respecto al mismo mes de 2024.

De igual manera, el recurso Bacalao de Profundidad incidió negativamente en el desembarque Industrial, con 120,55 toneladas desembarcadas en el mes de octubre de 2025; dejando en evidencia una baja de 75,9%, en comparación a idéntico mes del año anterior. En tanto, el recurso Merluza Austral presentó la mayor incidencia positiva en el desembarque Industrial, con 1.064,96 toneladas desembarcadas; anotando una variación positiva de 34,9%, en relación a lo acontecido en el mismo mes del año pasado.

Fuente: aqua.cl




directoracorfo

HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES: CORFO REALIZA BALANCE 2025 Y MIRA CON OPTIMISMO EL FUTURO DEL SECTOR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO ANUNCIA NUEVO REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

Leer Más

​La subasta busca liberar espacio y avanzar en la chatarrización de autos en desuso.

​La subasta busca liberar espacio y avanzar en la chatarrización de autos en desuso.

CORRAL MUNICIPAL (9)
nuestrospodcast
casaazularte

CIERRE DE CASA AZUL DEL ARTE: TRABAJADORES ACUSAN FALTA DE DIÁLOGO Y CONTRADICCIONES DEL MUNICIPIO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Magallanes2

MAGALLANES: DESEMBARQUE PESQUERO CRECE 3,3 % EN OCTUBRE 2025

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
bahiafildes

LA ARMADA DE CHILE DESPLIEGA OPERACIÓN LOGÍSTICA EN LA ANTÁRTICA PARA CONSTRUIR EL NUEVO MUELLE DE BAHÍA FILDES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
kastpdteperu

KAST Y PRESIDENTE DE PERÚ SOSTIENE CONVERSACIÓN POR VENEZUELA: COINCIDIERON EN AVANZAR “HACIA UN PROCESO DE TRANSICIÓN”

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO