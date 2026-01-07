MAGALLANES: DESEMBARQUE PESQUERO CRECE 3,3 % EN OCTUBRE 2025

Según el último informe de pesca publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y correspondiente al mes de octubre de 2025, en la región de Magallanes y Antártica Chilena se registró un total de 16.079,53 toneladas de recursos extraídos, considerando desembarques y cosecha; denotando una variación positiva de 3,3%, en relación a idéntico mes del año pasado.

Según lo informado, el resultado anterior se explicó, principalmente, por la cosecha realizada en los Centros de Cultivo, que presentó 12.827,43 toneladas; cifra que exhibió un crecimiento de 26,1%, en comparación a lo acontecido en el mismo mes de 2024.

A su vez, este aumento se debió al mayor tonelaje cosechado del recurso Salmón del Atlántico. De igual manera, con una incidencia positiva en el total, el desembarque Artesanal fue 1.156,30 toneladas en el mes de octubre del año 2025; dejando en evidencia un alza de 4,2%, con respecto a lo observado en idéntico mes del año anterior.

​Esta variación se explicó, fundamentalmente, por el crecimiento en la cantidad desembarcada del recurso Centollón. En tanto, el desembarque Industrial incidió negativamente en el total, presentando 2.095,81 toneladas en el período de análisis; cifra que anotó una variación negativa de 51,1%, al comparar con igual mes del año pasado. Esta disminución se debió, principalmente, al menor tonelaje desembarcado del recurso Merluza Tres Aletas.

Desembarque artesanal

En el mes de octubre de 2025 el desembarque Artesanal fue 1.156,30 toneladas, denotando una variación positiva de 4,2%; que significó 46,15 toneladas más desembarcadas, con respecto a idéntico mes del año pasado.

En relación a lo anterior, el recurso Centollón presentó la mayor incidencia positiva en el desembarque Artesanal, registrando 375,91 toneladas desembarcadas en el período de análisis; cifra que evidenció un importante aumento de 103,9%, en comparación a lo acontecido en el mismo mes de 2024. De igual manera, el recurso Centolla incidió positivamente en el desembarque Artesanal, con 609,30 toneladas desembarcadas; exhibiendo un crecimiento de 1,8%, en relación al mes de octubre del año anterior.

En tanto, los recursos agrupados en Otros Artesanal incidieron negativamente en el desembarque Artesanal, con 171,10 toneladas desembarcadas; anotando una disminución de 47,7%, con respecto a idéntico mes del año pasado.

Desembarque industrial

El desembarque Industrial presentó 2.095,81 toneladas en el mes de octubre de 2025, exhibiendo un descenso de 51,1%; que significó 2.188,38 toneladas menos desembarcadas, al comparar con igual mes del año anterior. La variación negativa registrada en el desembarque Industrial se explicó, fundamentalmente, por el recurso Merluza Tres Aletas, que anotó 191,15 toneladas desembarcadas en el período de análisis; denotando una disminución de 93,1%, con respecto al mismo mes de 2024.

De igual manera, el recurso Bacalao de Profundidad incidió negativamente en el desembarque Industrial, con 120,55 toneladas desembarcadas en el mes de octubre de 2025; dejando en evidencia una baja de 75,9%, en comparación a idéntico mes del año anterior. En tanto, el recurso Merluza Austral presentó la mayor incidencia positiva en el desembarque Industrial, con 1.064,96 toneladas desembarcadas; anotando una variación positiva de 34,9%, en relación a lo acontecido en el mismo mes del año pasado.

Fuente: aqua.cl



