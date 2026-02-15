SECTOR SALUD DE MAGALLANES COORDINA ACCIONES PARA EL PRÓXIMO INICIO DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN INVIERNO 2026

En dependencias del Depósito de Vacunas e Inmunoglobulinas (DVI) de la Seremi de Salud se desarrolló una reunión de planificación y coordinación del sector salud, con miras al comienzo de la Campaña de Vacunación e Inmunización Invierno 2026, que se iniciará en marzo en todo el país y la región.

La instancia reunió a equipos de la Seremi de Salud, el Servicio de Salud Magallanes y la Corporación Municipal de Punta Arenas, con el objetivo de articular el trabajo en red y asegurar una implementación oportuna y eficiente del proceso de inmunización.

El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó que adelantar el inicio de la campaña ha demostrado ser una estrategia efectiva desde el punto de vista epidemiológico. “Estamos organizando la reunión para el inicio de la campaña de vacunación de invierno, que este año, al igual que el año pasado, comienza el primero de marzo. Hemos visto la efectividad epidemiológica de iniciar prontamente la campaña para tener una población inmunizada una vez que empiezan los primeros aumentos en la circulación de enfermedades virales, particularmente influenza”, señaló.

La autoridad agregó que, junto al Servicio de Salud Magallanes y las corporaciones municipales, ya se encuentra coordinado el despliegue para la próxima distribución de vacunas en toda la región. Asimismo, realizó un llamado a la comunidad: “Invitamos desde ya a la población a que cuando comience la campaña, participe de este proceso de vacunación, en primer lugar, a los grupos prioritarios, y luego, a medida que se vaya abriendo a distintas poblaciones, poder acercarse a los lugares que les iremos indicando”.

Por su parte, Sandra Velásquez, subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, destacó la relevancia de la coordinación temprana. “Es una instancia sumamente importante para nosotros como red poder coordinarnos y articularnos. Nuestro foco es lograr que en las primeras semanas de la campaña, que va a partir próximamente, logremos dar la mayor cobertura posible y asegurar que la población de riesgo logre la inmunidad antes de que comience la mayor circulación viral”, indicó. En esa línea, explicó que se han establecido coordinaciones en todos los niveles para que la red asistencial esté preparada en las distintas comunas de la región y así proteger oportunamente a la comunidad durante el invierno.

Desde la Atención Primaria Municipal, Óscar Barría Santana, director subrogante de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas, valoró la instancia de trabajo conjunto. “Ha sido muy importante tener esta reunión para organizar recursos y equipos. Como atención primaria de salud municipal somos un actor relevante para llevar adelante esta campaña de vacunación a toda la población. Nuestros equipos se organizan tanto intra establecimiento como también extramural, llegando a toda la comunidad para alcanzar una buena cobertura, como en años anteriores”, expresó.

Barría añadió que una alta cobertura de vacunación no solo protege a las personas frente a enfermedades respiratorias, sino que también contribuye a disminuir la presión asistencial en servicios de urgencia, SAPU, SAR y en el Hospital Clínico, evitando su sobresaturación en los meses de mayor demanda.

La Campaña de Invierno e Inmunización 2026 considera la vacunación de grupos objetivos contra la Influenza y el COVID-19. A su vez, contempla la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial para los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre de 2025 y recién nacidos en las maternidades durante la campaña. Otras ofertas programáticas, son la vacuna contra el neumococo para el grupo objetivo comprendido para las personas de 65 años o más que no cuenten con una dosis previa; y la vacuna contra el coqueluche para las mujeres a partir de la semana 28 de gestación.

Próximamente, se realizarán reuniones con diversos estamentos involucrados en el desarrollo de la campaña, como Vacunatorios Privados, Mutualidades, FF.AA. y de Orden, entre otros actores claves para el éxito de la Campaña 2026. Con esta planificación anticipada, el sector salud regional reafirma su compromiso de trabajar coordinadamente para enfrentar el invierno 2026 con una población protegida y una red asistencial preparada.



