CORRIDA FAMILIAR “PÍNTATE DE DORADO” GENERARÁ CORTES DE TRÁNSITO ESTE DOMINGO EN LA COSTANERA

El Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral informó que este domingo 15 de febrero se realizarán cortes de tránsito en la Avenida Costanera del Estrecho, debido a la Corrida Familiar “Píntate de Dorado”, iniciativa deportiva y solidaria que conmemora el Día del Cáncer Infantil.

Con el objetivo de resguardar la seguridad de los participantes y del público asistente, el cierre vehicular se aplicará en ambas calzadas de la Costanera, en el tramo comprendido entre calle Enrique Abello y calle Sarmiento, entre las 10:00 y las 12:30 horas.

Alicia Cid, Presidenta del Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral, explicó que la actividad busca no solo convocar a la comunidad en torno al deporte, sino también generar conciencia. “Queremos que esta corrida sea un espacio de encuentro familiar, pero sobre todo una instancia para visibilizar la realidad de muchos niños y niñas que enfrentan el cáncer infantil. Pintarnos de dorado es una forma de decir que estamos con ellos y sus familias”, señaló.

Agregó además, que la seguridad es una prioridad para la organización. “Hemos coordinado los cortes necesarios para que la jornada se desarrolle de manera segura. Agradecemos desde ya la comprensión de la comunidad y el apoyo de las instituciones que colaboran en el resguardo del evento”, indicó.

Desde la organización hicieron un llamado a los conductores a planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización instalada en el sector y seguir las indicaciones de Carabineros de Chile, quienes estarán presentes apoyando las labores de control y seguridad.

La Corrida Familiar “Píntate de Dorado” invita a la comunidad a sumarse activamente a esta causa, promoviendo la solidaridad, el autocuidado y la concientización sobre la importancia del diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer infantil.









