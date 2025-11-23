Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

23 de noviembre de 2025

CERCA DE 400 PERSONAS PARTICIPARON EN CORRIDA FAMILIAR 80 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETRÓLEO

Costanera del Estrecho en Punta Arenas. ​

Corrida familiar 80 años (3)

Con una invitación recreativa, que motive a pasar tiempo en familia y hacer deporte, Enap realizó la corrida 80 años del Descubrimiento del Petróleo, actividad que se tomó la Av. Costanera del Estrecho en Punta Arenas la mañana de este domingo 23 de noviembre.

Cerca de 400 personas participaron de la iniciativa que estuvo dividida en dos categorías: 2,5K y 5 K, además de activaciones y baile entretenido.

Con la salida desde el Parque Quinto Centenario (sector de multichancas), los circuitos contemplaron tramos de ida y vuelta por Av. Costanera, abarcando hasta calle Manantiales en la categoría 2,5K y hasta Kuzma Slavic en categoría 5K.

La actividad fue totalmente recreativa, no competitiva, por lo que todos los participantes al cruzar la meta recibieron una medalla conmemorativa de los 80 años del descubrimiento del petróleo. “Estamos muy contentos por la respuesta que tuvimos por parte de los trabajadores y trabajadoras de Enap y de empresas colaboradoras, así como también de la comunidad de Magallanes. Tuvimos desde niños muy pequeños hasta personas adultas que disfrutaron de este espacio recreativo que pensamos para toda la familia en el marco de nuestro aniversario”, expresó la gerenta de Personas Enap Magallanes, Paola Leiva.

La corrida familiar, realizada con la colaboración del Instituto Nacional del Deporte IND, es parte de las diversas actividades que Enap ha programado este año para conmemorar los 80 años, incluida su participación en el Carnaval de Invierno, el concurso de cuentos breves Magallanes en 100 Palabras, cuya premiación será el 10 de diciembre, y la campaña de prevención del cáncer de mama y cervicouterino que, en conjunto con el Servicio de Salud Magallanes, ofrece operativos gratuitos de toma de PAP y mamografías, entre otras actividades.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CERCA DE 400 PERSONAS PARTICIPARON EN CORRIDA FAMILIAR 80 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETRÓLEO

Leer Más

Costanera del Estrecho en Punta Arenas.


Costanera del Estrecho en Punta Arenas.


Corrida familiar 80 años (3)
nuestrospodcast
F1280BE8-1485-4899-A41F-9C7EA375525C-IMG_7986

OPERADORES Y ARMADORES TURÍSTICOS PARTICIPAN EN REUNIÓN CON EL SEREMI DE MEDIO AMBIENTE DE MAGALLANES POR POSIBLES IMPACTOS DE SITIOS PRIORITARIOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
18

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTA RECURSOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
w3wPdzMtLRWO

CON PRESENCIA DE AUTORIDADES Y FAMILIARES: 100 LÍDERES MAYORES SON RECONOCIDOS POR SU APORTE AL PAÍS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Discursos

TORNEO DE DISCURSOS PÚBLICOS ORGANIZADO POR ESTUDIANTES SECUNDARIOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250