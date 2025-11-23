CERCA DE 400 PERSONAS PARTICIPARON EN CORRIDA FAMILIAR 80 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETRÓLEO

Con una invitación recreativa, que motive a pasar tiempo en familia y hacer deporte, Enap realizó la corrida 80 años del Descubrimiento del Petróleo, actividad que se tomó la Av. Costanera del Estrecho en Punta Arenas la mañana de este domingo 23 de noviembre.

Cerca de 400 personas participaron de la iniciativa que estuvo dividida en dos categorías: 2,5K y 5 K, además de activaciones y baile entretenido.

Con la salida desde el Parque Quinto Centenario (sector de multichancas), los circuitos contemplaron tramos de ida y vuelta por Av. Costanera, abarcando hasta calle Manantiales en la categoría 2,5K y hasta Kuzma Slavic en categoría 5K.

La actividad fue totalmente recreativa, no competitiva, por lo que todos los participantes al cruzar la meta recibieron una medalla conmemorativa de los 80 años del descubrimiento del petróleo. “Estamos muy contentos por la respuesta que tuvimos por parte de los trabajadores y trabajadoras de Enap y de empresas colaboradoras, así como también de la comunidad de Magallanes. Tuvimos desde niños muy pequeños hasta personas adultas que disfrutaron de este espacio recreativo que pensamos para toda la familia en el marco de nuestro aniversario”, expresó la gerenta de Personas Enap Magallanes, Paola Leiva.

La corrida familiar, realizada con la colaboración del Instituto Nacional del Deporte IND, es parte de las diversas actividades que Enap ha programado este año para conmemorar los 80 años, incluida su participación en el Carnaval de Invierno, el concurso de cuentos breves Magallanes en 100 Palabras, cuya premiación será el 10 de diciembre, y la campaña de prevención del cáncer de mama y cervicouterino que, en conjunto con el Servicio de Salud Magallanes, ofrece operativos gratuitos de toma de PAP y mamografías, entre otras actividades.



